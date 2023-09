La fin du connecteur Lightning : Apple adopte l’USB-C

By

Apple a fait ses adieux à son emblématique connecteur Lightning le 12 septembre 2022, en le remplaçant par le port polyvalent USB-C. Alors que le connecteur Lightning a bien servi les utilisateurs d'Apple pendant plus d'une décennie, l'augmentation du nombre d'appareils gourmands en énergie et la demande d'un chargeur standardisé ont incité Apple à faire le changement.

Ces dernières années, Apple a commencé à introduire l'USB-C dans sa gamme, les modèles iPad Pro adoptant le nouveau port en 2018, suivis de l'iPad Air en 2020 et de l'iPad de 10e génération en 2022. De plus, la télécommande Apple TV 4K comportait une prise USB-C. La transition vers l'USB-C a été accélérée par le mandat de l'Union européenne selon lequel tous les appareils, y compris les téléphones, tablettes, appareils photo et ordinateurs portables jusqu'à 100 W, doivent disposer d'un port USB-C.

Il convient de noter que de nombreux autres fabricants avaient déjà adopté l’USB-C, ce qui a conduit à une adoption généralisée de la norme dans le monde entier. Cependant, l'utilisation continue par Apple du connecteur Lightning a limité la compatibilité et l'accessibilité.

Bien que la volonté d'Apple en faveur de la technologie sans fil soit évidente, le passage à l'USB-C garantit que les utilisateurs peuvent toujours connecter facilement leurs appareils en cas de besoin. Qu'il s'agisse d'emprunter un chargeur à un utilisateur Android ou de trouver un chargeur compatible lors de vos déplacements, l'omniprésence de l'USB-C le rend plus accessible que le connecteur Lightning propriétaire.

Dans l'ensemble, même si la fin du connecteur Lightning marque un changement important dans l'écosystème d'Apple, elle s'aligne sur l'évolution de l'industrie vers une solution de recharge standardisée. L'USB-C offre aux utilisateurs une option flexible et largement prise en charge pour alimenter et connecter leurs appareils.

Sources:

– Parlement européen : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220217IPR14210/meps-call-for-a-common-charger-for-all-mobiles-and-new-rules- lutter contre les déchets électroniques

– Apple : https://www.apple.com/newsroom/2022/09/apple-introduces-iphone-15-and-airpods-3/