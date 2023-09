Version iOS 16.6.1 : ce que vous devez savoir

By

Apple a récemment déployé la mise à jour iOS 16.6.1, ainsi que les mises à jour correspondantes pour iPadOS, macOS Ventura et watchOS. Ces mises à jour arrivent quelques jours seulement avant l’événement très attendu d’Apple sur l’iPhone 15 et constitueront probablement l’une des dernières mises à jour pour iOS 16.6.

La mise à jour iOS 16.6.1, portant le numéro de build 20G81, est une version mineure qui se concentre sur les corrections de bugs et l'amélioration des performances. Il fait suite à la version précédente 20G75, qui introduisait diverses fonctionnalités et améliorations du système d'exploitation mobile d'Apple. De même, macOS Ventura reçoit une mise à jour avec le numéro de build 22G91 et watchOS 9.6.3 avec le numéro de build 20U90.

Comme d'habitude, les appareils Apple sont configurés pour se mettre à jour automatiquement dans un délai d'un jour ou deux, en fonction des paramètres de l'utilisateur. Cependant, ceux qui souhaitent mettre la main sur la dernière mise à jour peuvent l’installer manuellement. La mise à jour est disponible et se propage sur le réseau de diffusion de contenu d'Apple, permettant aux utilisateurs de rester informés des dernières améliorations et correctifs.

Même si la mise à jour iOS 16.6.1 n’introduit pas de changements majeurs, elle constitue une étape essentielle pour maintenir la stabilité et la sécurité des appareils Apple. En corrigeant les bugs et en améliorant les performances, Apple continue de garantir une expérience utilisateur fluide à ses clients.

