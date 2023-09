L'impact de l'interdiction chinoise sur les actions Apple et Qualcomm

By

Apple (AAPL) a connu une baisse significative de ses actions au cours des deux derniers jours, à la suite d'informations faisant état de l'interdiction imposée par la Chine au géant de la technologie. Cette interdiction a également eu un effet d'entraînement sur l'un des fournisseurs d'Apple, Qualcomm (QCOM), car son stock a baissé.

L'interdiction, imposée par la Chine, suscite des inquiétudes quant aux ventes futures des produits Apple sur l'un de ses marchés clés. En conséquence, les actions d'Apple ont été touchées, ce qui a eu un impact négatif sur la valorisation globale de l'entreprise. Cette baisse des actions d'Apple a encore affecté Qualcomm, qui est l'un des principaux fournisseurs du géant de la technologie.

Qualcomm est un fabricant de semi-conducteurs qui fournit des composants essentiels aux appareils Apple. Avec la baisse des actions d'Apple, les actions de Qualcomm ont également connu une baisse après la cloche de clôture d'aujourd'hui. Cette baisse est liée à l'incertitude qui entoure les ventes d'Apple en Chine et aux conséquences potentielles pour ses fournisseurs.

Outre les implications pour Apple et Qualcomm, une nouvelle distincte a émergé impliquant Disney (DIS) et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Le procès intenté par Disney contre le gouverneur DeSantis est centré sur un différend lié au premier amendement. Disney allègue des représailles suite aux critiques du projet de loi "Don't Say Gay" de Floride.

Ce procès met en lumière le débat en cours sur la liberté d'expression et la mesure dans laquelle des personnalités publiques, telles que les gouverneurs, peuvent prendre des mesures contre les individus ou les entreprises exprimant des critiques. L’issue de cette affaire pourrait avoir des implications significatives pour la protection du droit à la liberté d’expression dans l’État de Floride.

En résumé, l'interdiction imposée à Apple par la Chine a eu un impact notable sur les actions de l'entreprise et sur son fournisseur, Qualcomm. La baisse des actions d'Apple a suscité des inquiétudes quant aux ventes futures en Chine, provoquant un effet d'entraînement sur les actions de Qualcomm. Pendant ce temps, le procès Disney contre le gouverneur DeSantis soulève d’importantes questions sur la liberté d’expression et le pouvoir des personnalités publiques de riposter aux critiques.

