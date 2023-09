Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : une mise à niveau majeure

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont les derniers ajouts à la gamme Apple et sont accompagnés de mises à niveau majeures. L'un des changements les plus importants est l'introduction de l'USB-C, remplaçant le port Lightning. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais utiliser des câbles universels sur toutes les plates-formes et charger leurs iPhones à l'aide du chargeur et du câble de leurs appareils iPad Pro, MacBook Pro ou Galaxy.

Apple a également apporté plusieurs améliorations de conception à la série iPhone 15 Pro. Les nouveaux modèles présentent des bords profilés et les cadres les plus fins jamais vus sur un iPhone. Malgré ces changements, les dimensions globales des téléphones ont été réduites tout en conservant les mêmes tailles d'affichage que la génération précédente.

Pour réduire le poids, Apple a remplacé l'acier inoxydable par du titane pour les cadres des nouveaux modèles Pro. L'utilisation de titane grade 5, également utilisé sur le rover martien, fait de ces modèles les modèles Pro les plus légers à ce jour. De plus, les montures ont une texture brossée obtenue grâce à un processus méticuleux de 14 heures.

Le bouton muet de l'iPhone 15 Pros a été transformé en bouton d'action. Appuyer et maintenir le bouton active le mode silencieux, tandis qu'une simple ou double pression peut être attribuée pour effectuer diverses actions, comme l'ouverture rapide de l'appareil photo.

L'affichage des nouveaux iPhones reste le même que celui de la génération précédente, l'iPhone 15 Pro étant doté d'un écran OLED Super Retina XDR de 6.1 pouces et l'iPhone 15 Pro Max arborant un écran de 6.7 pouces. Les modèles Pro sont également dotés d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (ProMotion), HDR10, Dolby Vision et d'une luminosité maximale de 2,000 XNUMX nits.

Le système de caméra de l’iPhone 15 Pro est complètement nouveau, à commencer par un appareil photo principal de 48 MP avec un capteur plus grand et une stabilisation par déplacement de capteur de deuxième génération. Cela permet aux utilisateurs de capturer des images HEIF 48MP et de profiter de différents modes de zoom avec différentes focales.

L'iPhone 15 Pro Max présente la première caméra périscope sur iPhone, permettant des capacités de zoom jusqu'à 5x. La conception optique de la caméra périscope est unique, réfléchissant la lumière quatre fois vers le capteur replié.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont alimentés par la puce A17 Pro, construite sur un processus de 3 nm. La puce dispose d'un processeur à 6 cœurs, d'un GPU à 6 cœurs avec Ray Tracing accéléré par le matériel et d'un moteur neuronal à 16 cœurs pour des capacités d'apprentissage automatique améliorées. La puce A17 Pro dispose également d'un moteur d'affichage avec des codecs AV1 et ProRes dédiés, permettant aux utilisateurs de capturer des vidéos 4K à 60 ips en ProRes RAW.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont disponibles en précommande, à des prix commençant respectivement à 999 $ et 1,199 22 $. Les deux modèles seront expédiés le XNUMX septembre.

