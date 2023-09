Apple adopte les réglementations européennes avec les ports de chargement USB-C sur l’iPhone 15

By

Apple s'apprête à dévoiler son très attendu iPhone 15 lors de son événement annuel de lancement de produit aux États-Unis. Le point central du lancement de cette année est la décision de la société d'inclure des ports de chargement USB-C au lieu de son port de chargement Lightning traditionnel. Cette décision fait suite aux réglementations de l’Union européenne qui exigent que tous les téléphones mobiles vendus dans leurs pays membres disposent d’un port de recharge standardisé d’ici fin 2024.

La réglementation européenne a forcé la main d'Apple, car autrement, l'entreprise n'aurait pas volontairement procédé à ce changement. Apple est historiquement connue pour sa résistance aux normes de l'industrie, telles que le port Lightning introduit en 2012. Cependant, la décision de l'UE vise à réduire les déchets électroniques et la pollution plastique en rationalisant la compatibilité des chargeurs.

Alors qu'Apple est le dernier grand géant de la technologie à adopter la norme USB-C, les experts du secteur s'attendent à ce que l'entreprise présente ce changement comme une avancée positive à la fois pour l'iPhone et ses utilisateurs. La société mettra probablement l’accent sur les avantages de l’USB-C, tels qu’une charge plus rapide et une compatibilité universelle, lors de son événement de lancement de produit.

En plus du port de chargement USB-C, les analystes prédisent qu'Apple introduira d'autres nouvelles fonctionnalités pour attirer les consommateurs et contrecarrer le déclin mondial de la demande de smartphones. Les spéculations incluent une caméra périscope avec des capacités de zoom améliorées, un cadre redessiné en titane et un processeur amélioré. L'événement aura lieu au Steve Jobs Theatre, au siège d'Apple à Cupertino, en Californie.

La réglementation européenne sur les ports de chargement marque un changement important dans la conception des produits Apple, alors que l'entreprise s'oriente vers une approche plus standardisée. Cette décision s'aligne sur l'objectif de l'UE de réduire les déchets électroniques et de promouvoir la durabilité environnementale.

