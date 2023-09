Présentation de l'iPhone 15 : le dernier smartphone d'Apple

Apple a officiellement dévoilé son nouveau smartphone, l'iPhone 15, dans le cadre de son événement Wonderlust. L'iPhone 15 est disponible en deux modèles : l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, tous deux dotés respectivement d'impressionnants écrans de 6.1 pouces et de 6.7 pouces.

L’un des changements les plus notables de la série iPhone 15 est l’ajout d’un port USB-C, permettant des vitesses de chargement plus rapides. Cette décision fait suite à une nouvelle loi de l'Union européenne qui exige que tous les smartphones, tablettes et appareils photo utilisent l'USB-C d'ici 2024. L'iPhone 15 sera disponible dans les variantes rose, jaune, verte, bleue et noire, avec un design élégant. dos en verre mat.

L'iPhone 15 possède plusieurs fonctionnalités remarquables. Il utilise un écran Super Retina XDR doté de la technologie OLED, offrant des couleurs éclatantes et une luminosité maximale allant jusqu'à 2000 nits. Le système de caméra comprend une caméra principale de 48 MP avec téléobjectif 2x et zoom continu. De plus, l'iPhone 15 introduit un « Mode Portrait automatique » qui permet aux utilisateurs de capturer de superbes photos de portrait sans passer manuellement en mode Portrait.

Alimenté par la puce A16 Bionic, l'iPhone 15 offre des performances améliorées et une batterie plus grande pour une utilisation prolongée. Un autre changement important est l'introduction du Dynamic Island, une encoche en forme de pilule qui était auparavant exclusive aux modèles Pro. Cependant, l’affichage permanent et la fonction ProMotion, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, restent exclusifs aux modèles iPhone 15 Pro.

En plus de l’iPhone 15, Apple a également dévoilé l’iPhone 15 Pro. Le modèle Pro comportera des matériaux en titane de grade 5, ce qui le rendra plus léger et doté de bordures plus petites. Il introduira un nouveau « bouton d’action » qui remplacera le commutateur silencieux classique, offrant aux utilisateurs une gamme d’actions personnalisables. L'iPhone 15 Pro sera alimenté par la puce A17, dotée de la première technologie 3 nanomètres et d'un nouveau GPU avec lancer de rayons accéléré matériellement pour les jeux.

Avec son système de caméra impressionnant, ses performances améliorées et ses fonctionnalités innovantes, la série iPhone 15 promet d’offrir une expérience smartphone exceptionnelle.

