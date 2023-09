Apple s'apprête à dévoiler de nouveaux iPhones et produits lors de l'événement de lancement

Apple se prépare à dévoiler sa dernière gamme d'iPhones, de montres Apple et d'autres produits lors d'un événement de lancement diffusé en direct mardi. La société espère que ces nouvelles offres contribueront à stimuler les ventes d’iPhone, en baisse depuis les trois derniers trimestres. Les inquiétudes concernant l'avenir des iPhones en Chine, dues aux tensions avec les États-Unis, ont également eu un impact négatif sur la valeur marchande d'Apple.

La nouvelle gamme d'iPhone devrait comprendre quatre modèles : les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Les modèles de base, iPhone 15 et 15 Plus, seront dans la lignée des produits précédents d'Apple, tandis que l'accent sera mis sur les modèles Pro haut de gamme. Apple vise à inciter les clients à payer plus pour un nouveau téléphone avec les modèles Pro, qui, selon les rumeurs, entraîneraient une augmentation de prix de 100 $ par rapport au précédent iPhone 12.

Pour justifier le prix plus élevé, les modèles Pro et Pro Max seront dotés d'une nouvelle puce A17 avec une puissance de traitement améliorée, une mémoire accrue et une durée de vie de la batterie améliorée. Le Pro Max aura également des objectifs améliorés pour de meilleures capacités de zoom. De plus, ces modèles auront des bords en titane au lieu d'acier inoxydable, réduisant ainsi leur poids total. Un changement notable est le remplacement du commutateur sonnerie/muet par un « bouton d’action » qui déclenche diverses fonctions.

Le lancement des nouveaux iPhones devrait potentiellement déclencher un « mini super-cycle » au cours duquel un nombre important de consommateurs décident de mettre à niveau leurs smartphones. Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush, un quart des utilisateurs d'iPhone d'Apple dans le monde n'ont pas mis à niveau leurs appareils depuis quatre ans, dépassant ainsi l'affirmation d'Apple d'une durée de vie de trois ans pour les iPhones.

Alors que des concurrents comme Samsung et Google présentent des téléphones pliables avec des écrans pliables, Apple ne modifie pas la forme fondamentale de ses iPhones. Cependant, un changement important que les utilisateurs peuvent ou non accueillir est l’adoption d’un nouveau port de chargement. Les derniers iPhones remplaceront le port Lightning propriétaire d'Apple par un port de chargement USB-C pour se conformer aux nouvelles réglementations européennes.

D'autres annonces attendues incluent des versions mises à jour de l'Apple Watch, de la Series 9 et de l'Ultra, qui offriront des vitesses de traitement plus rapides et des capacités de localisation améliorées. De plus, Apple pourrait introduire des mises à jour logicielles iOS 17 telles que des améliorations de correction automatique, une nouvelle application de journalisation, une fonction d'échange de cartes de visite numériques et des téléchargements de cartes de navigation hors ligne.

Sources:

- Bloomberg

- CNBC

- Forbes