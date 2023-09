La vente d'actions Apple suite aux spéculations sur la répression chinoise de l'iPhone ne devrait pas inquiéter les investisseurs

By

Les actions d'Apple (AAPL) ont connu une vente massive en raison de spéculations sur une répression chinoise de l'utilisation de l'iPhone parmi les fonctionnaires. Cependant, les investisseurs ne devraient pas avoir peur de l’entreprise. Jim Cramer, un investisseur de premier plan, maintient la désignation du Club « possédez-le, ne l'échangez pas » sur les actions Apple.

La vente a commencé après qu'un rapport du Wall Street Journal a suggéré que le gouvernement chinois demandait à ses travailleurs de ne pas utiliser d'iPhone ou tout autre appareil étranger au travail. Le but de cette décision est de réduire la dépendance de la Chine à l’égard de la technologie occidentale. Bien que ni la Chine ni Apple n'aient fait de déclaration officielle à propos de ce rapport, on ne sait pas exactement comment cela pourrait affecter les ventes d'iPhone en Chine, qui est la deuxième économie mondiale et un marché important pour Apple.

Le manque de clarté quant au nombre de personnes qui seraient concernées par l’interdiction incite les investisseurs à ne pas réagir trop hâtivement. Jim Cramer a exprimé des doutes sur le désastre potentiel que certains craignent, citant des informations de ses contacts en Chine qui indiquent que les gens achètent encore des iPhones. Il a également noté qu'il n'y avait eu aucun changement notable dans la fréquentation des magasins Huawei en Chine.

Bien que Huawei, un géant chinois de la technologie, ait déjà été confronté à des restrictions sur l'utilisation des iPhones, il semble que ces restrictions pourraient désormais être étendues pour couvrir des millions de personnes supplémentaires en Chine. Ces rumeurs ont provoqué une baisse des actions Apple au cours des deux dernières séances de bourse.

Cependant, l'analyse de Bank of America suggère qu'Apple ne serait pas significativement touchée par une interdiction visant les fonctionnaires chinois. La note de recherche de la banque a souligné les perspectives positives menant au dévoilement très attendu de l'iPhone 15, qui devrait avoir lieu prochainement. La note mentionne également les risques d'une baisse des dépenses de consommation, mais exprime finalement sa confiance dans les perspectives d'Apple.

D'autres analystes, comme Daniel Ives de Wedbush Securities, estiment que la réaction du marché face à la spéculation est exagérée. Ives estime que même s’il y avait une interdiction, elle n’affecterait qu’un faible pourcentage du total des iPhones vendus en Chine. Il a souligné qu'Apple avait gagné une part de marché importante sur le marché chinois des smartphones.

Alors qu'Apple tire 19 % de son chiffre d'affaires de la Chine, une part substantielle de ses revenus provient d'autres régions telles que les Amériques et l'Europe. L'entreprise s'efforce également de se développer dans les économies émergentes comme l'Inde. Apple a diversifié sa chaîne d'approvisionnement pour atténuer les risques liés aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine.

Le CNBC Investing Club, dirigé par Jim Cramer, maintient qu'Apple restera une marque premium en Chine. Les acheteurs ayant les moyens continueront d’acheter des iPhones, quelles que soient les spéculations sur les règles du gouvernement chinois.

Titre : La vente d'actions Apple suite aux spéculations sur la répression chinoise de l'iPhone ne devrait pas inquiéter les investisseurs

Sources:

- Le journal de Wall Street

– Le Club d’investissement CNBC

(Remarque : aucune URL fournie)