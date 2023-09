L'action Apple chute alors que la Chine prolonge l'interdiction de l'iPhone

By

Les actions d'Apple ont chuté de 3.4% après la publication d'informations selon lesquelles la Chine envisageait d'élargir son interdiction sur l'utilisation des iPhones pour inclure les agences et les entreprises soutenues par le gouvernement. Cette nouvelle a suscité des inquiétudes quant à la capacité d'Apple à mener des activités commerciales dans la deuxième économie mondiale.

La Chine est un marché crucial pour Apple, car le pays a représenté environ 20 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise l'année dernière. TechInsights estime qu'il y a eu plus de ventes d'iPhone en Chine qu'aux États-Unis au cours du dernier trimestre. De plus, Apple fabrique la plupart de ses iPhones dans des usines chinoises.

Les interdictions d'utilisation de l'iPhone pourraient avoir des implications importantes pour Apple. L'action de la société a connu sa plus forte baisse quotidienne depuis plus d'un mois et est actuellement la moins performante du Dow Jones Industrial Average. Il convient également de noter qu'Apple joue un rôle important dans l'économie de Pékin.

Les analystes se demandent si la position du gouvernement chinois à l'égard d'Apple est en train de changer. Auparavant, Apple était perçue comme relativement à l'abri des restrictions gouvernementales en Chine en raison de son importance dans l'économie locale. Cependant, avec l’augmentation des interdictions signalées, cette perception est remise en question.

La décision de la Chine d'interdire les iPhones aux fonctionnaires du gouvernement central a été suivie par une extension de l'interdiction aux entreprises soutenues par l'État, dont PetroChina, un géant de l'énergie. Cette décision coïncide avec la sortie d'un nouveau smartphone phare haut de gamme du fabricant chinois Huawei, qui fait actuellement l'objet d'une enquête du gouvernement américain pour violation potentielle des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs.

La nouvelle de l'interdiction potentielle de l'iPhone a également eu un impact plus large sur le secteur technologique, le Nasdaq Composite ayant chuté d'environ 1 % et le secteur des semi-conducteurs connaissant une baisse de plus de 2 %.

À l'heure actuelle, aucune réponse n'a été reçue de la part d'Apple ou du ministère chinois des Affaires étrangères concernant ces développements.

Sources:

- CNN

– Informations techniques

- Le journal Wall Street

- Bloomberg

- Banque d'Amérique