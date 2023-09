L'iPhone 15 d'Apple est susceptible d'abandonner ses fonctionnalités populaires

Apple est sur le point de lancer le très attendu iPhone 15 ce mois-ci, mais il semble que le nouveau modèle manquera de certaines fonctionnalités familières. Les rumeurs entourant la prochaine version suggèrent qu'Apple supprimera cinq outils populaires de la gamme iPhone. Voici les fonctionnalités que vous ne devriez pas vous attendre à voir sur l’iPhone 15.

Port de foudre

Le changement le plus important est sans doute la suppression du port Lightning, qui sera remplacé par le port USB-C universel. Ce passage à l'USB-C rend les produits Apple plus compatibles avec d'autres appareils, améliorant ainsi le confort des utilisateurs.

L'encoche

Sept ans après ses débuts sur l'iPhone X, l'encoche emblématique pourrait enfin disparaître. La suppression de l'encoche permettra à l'iPhone 15 d'avoir un écran avant plus grand, maximisant la zone d'affichage pour des fonctionnalités telles que Dynamic Island.

Bouton de sourdine

Selon les rumeurs, le bouton Mute traditionnel, connu pour sa capacité pratique de mise au silence, serait remplacé par un bouton d'action. Le nouveau bouton offrira aux utilisateurs la flexibilité d'attribuer différentes actions, bien qu'il puisse toujours y avoir une option pour accéder à la fonction Muet pour ceux qui la préfèrent.

Châssis en acier

Le célèbre cadre en acier de l'iPhone devrait être éliminé dans les modèles iPhone 15 Pro. Les experts pensent que ce changement se traduira par une conception plus durable et haut de gamme. De plus, le nouveau cadre peut contribuer à un poids global plus léger pour les modèles iPhone 15 Pro.

Plus d'or

Bien qu'elle ne soit pas aussi importante que d'autres changements, l'option de couleur Or ne sera plus disponible pour l'iPhone 15. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent s'attendre à des options de couleur telles que Argent, Noir sidéral, Gris Titan et Bleu foncé.

La décision d'Apple de supprimer ces fonctionnalités populaires de l'iPhone 15 reflète la volonté continue de l'entreprise d'innover et d'améliorer l'expérience utilisateur. En apportant ces modifications, Apple vise à améliorer la compatibilité, à maximiser l'espace sur l'écran et à offrir un design plus élégant pour son dernier modèle d'iPhone.

Sources : Getty