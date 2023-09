Les AirPods Pro 2 sont désormais livrés avec un étui de chargement USB-C

Apple a annoncé que les nouveaux AirPods Pro 2 seraient livrés avec un étui de chargement USB-C au lieu du connecteur Lightning. Ce changement s'aligne sur l'adoption par Apple de l'USB-C comme connecteur standard pour ses produits, notamment le Mac, l'iPad et Siri Remote.

Les AirPods Pro 2 eux-mêmes ne recevront aucune mise à niveau matérielle mais seront désormais compatibles avec le chargement USB-C. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement utiliser le même câble pour charger leur Mac, iPad, AirPods et la nouvelle gamme iPhone 15. De plus, les AirPods Pro 2 peuvent être chargés directement depuis l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Pour les clients achetant de nouveaux AirPods Pro 2, le boîtier de chargement USB-C sera inclus dans la boîte. Cependant, contrairement aux attentes initiales, Apple ne vendra pas le boîtier de chargement USB-C séparément.

Les commandes des nouveaux AirPods Pro 2 avec le boîtier de chargement USB-C peuvent désormais être passées, les expéditions devant commencer le 22 septembre. Le prix des AirPods Pro 2 reste à 249 $.

Dans l'ensemble, cette mise à jour reflète l'engagement d'Apple à standardiser ses produits avec le connecteur USB-C, permettant ainsi une commodité et une compatibilité accrues entre les appareils.

Sources:

– Événement Apple