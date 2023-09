Apple Launch Event 2023 : attentes pour la série iPhone 15 et plus

L'événement de lancement annuel très attendu d'Apple, connu sous le nom de « Wonderlust », devrait avoir lieu aujourd'hui, et les passionnés d'Apple du monde entier attendent avec impatience le dévoilement de la série iPhone 15 de nouvelle génération, ainsi que d'autres annonces passionnantes. Le PDG Tim Cook dirigera l'événement au célèbre Steve Jobs Theatre en Californie.

Au cours de l'événement, les analystes d'Apple fourniront des informations et des opinions sur ce à quoi s'attendre de l'Apple Launch Event 2023. Il y aura une analyse approfondie des fonctionnalités supposées de l'iPhone 15, y compris l'Apple Watch de nouvelle génération et d'autres accessoires passionnants. Des mises à jour en direct et des visuels du parc de Cupertino donneront aux téléspectateurs un aperçu de l'atmosphère de l'événement.

L’un des moments forts de l’événement sera sans aucun doute le lancement de la série iPhone 15. Les premiers rapports suggèrent que le modèle de base de l'iPhone 15 conservera des dimensions et un poids similaires à ceux de son prédécesseur, l'iPhone 14. L'iPhone 15 Pro devrait être légèrement plus épais mais plus léger que le modèle précédent. L’iPhone 15 Pro Max, en revanche, devrait être plus léger et légèrement plus fin que son prédécesseur.

En termes de prix, il est prévu que le prix de départ du plus petit modèle Pro restera à 999 $. Cependant, ses performances seront améliorées, notamment une augmentation de la RAM.

Il y a également des rumeurs sur d’autres fonctionnalités intéressantes, telles que la possibilité d’un iPhone 15 Pro plus léger avec un cadre central en titane grade 5. De plus, il y a des spéculations selon lesquelles la prochaine génération d’iPhone pourrait passer aux câbles de chargement USB-C.

Pour regarder l’événement de lancement d’Apple Wonderlust en direct, les téléspectateurs disposent de plusieurs options de diffusion en continu. Les abonnés Apple TV peuvent se connecter sur leurs appareils à 10h30 et les non-abonnés peuvent regarder l'événement sur la page YouTube officielle d'Apple. Alternativement, les téléspectateurs peuvent également regarder l'événement via leur navigateur Web en visitant le site Web d'Apple.

Après le discours d'ouverture du PDG Tim Cook, une analyse plus approfondie de la vision et des objectifs d'Apple sera effectuée, offrant ainsi une compréhension globale de l'orientation de l'entreprise.

Sources:

– Macrumeurs

– TrendForce (prédiction du prix de l’iPhone 15)

– La pression de l'Union européenne pour des câbles de recharge standardisés

Remarque : L'article source ne contenait aucune URL