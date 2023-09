L'iPhone 15 d'Apple et la bataille juridique de Google à la une de mardi

Dans l'actualité de demain, Apple organisera son événement d'ouverture annuel, au cours duquel il devrait dévoiler ses très attendus iPhone 15 et Apple Watch Series 9. Cet événement est crucial pour Apple, car les ventes d'iPhone ont diminué ces derniers trimestres. La semaine dernière, les actions de la société ont chuté de plus de 6 % en raison d'informations selon lesquelles la Chine interdirait les iPhones aux fonctionnaires et aux entreprises publiques. Le dévoilement des nouveaux iPhone et Apple Watch arrive à un moment critique alors qu'Apple cherche à raviver l'enthousiasme et à augmenter ses ventes.

Pendant ce temps, Google fait face à une bataille juridique avec le ministère de la Justice (DOJ) concernant des allégations de monopole de recherche en ligne. Le DOJ présentera son dossier pour tenter de prouver que Google a abusé de sa position dominante dans l'industrie. Ce procès contre Google constitue un test important pour le gouvernement américain, qui cherche à utiliser une loi vieille de 133 ans pour réglementer le géant de la technologie et d'autres acteurs majeurs du secteur.

Le résultat de ces deux événements aura un impact considérable sur l’industrie technologique. La révélation du nouveau produit d'Apple déterminera la trajectoire future de l'entreprise, alors qu'elle s'efforce de retrouver sa position de leader du marché dans l'industrie des smartphones. D'un autre côté, la bataille juridique de Google avec le DOJ a des implications plus larges pour la réglementation des grandes entreprises technologiques et pourrait créer un précédent pour de futures affaires antitrust.

Dans l'ensemble, les gros titres de mardi promettent des développements passionnants dans le monde technologique. La révélation de l'iPhone 15 d'Apple et la bataille juridique de Google mettent en évidence les défis et opportunités actuels auxquels sont confrontés les principaux acteurs du secteur.

Définitions:

– iPhone 15 : La dernière itération du smartphone phare d'Apple, qui devrait être dévoilée lors de l'événement d'ouverture annuel de l'entreprise.

– Apple Watch Series 9 : la dernière version de la montre intelligente d'Apple, qui devrait également faire ses débuts lors de l'événement principal.

– Ministère de la Justice (DOJ) : Département exécutif fédéral des États-Unis chargé de faire respecter la loi et d'administrer la justice.

– Monopole : Se produit lorsqu’une seule entreprise exerce un contrôle exclusif sur un marché ou un secteur particulier, conduisant souvent à un comportement anticoncurrentiel.

– Antitrust : fait référence aux lois et réglementations conçues pour empêcher les monopoles et promouvoir une concurrence loyale sur le marché.

Sources:

– Aucune URL – article original de Yahoo Finance Live