Aucun nouvel iPad n'est attendu d'Apple avant 2024, selon l'analyste Ming-Chi Kuo

L'analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu'il est peu probable que la société lance de nouveaux modèles d'iPad avant la fin de 2024. Cette nouvelle pourrait décevoir ceux qui s'attendaient à une nouvelle annonce d'iPad dans un avenir proche.

Alors qu'Apple a récemment organisé l'événement Wonderlust, celui-ci était axé sur le dévoilement de nouveaux iPhones, Apple Watches et éventuellement AirPod. Des spéculations suggèrent qu'une actualisation de l'iPad pourrait avoir lieu en octobre, selon Mark Gurman de Bloomberg. Gurman a également mentionné qu'un iPad Air mis à jour est attendu prochainement, car la dernière actualisation de ce modèle remonte au début de 2022. Cependant, la mise à jour la plus importante de l'iPad Pro, qui comportera des puces M3 et des écrans OLED, devrait être publiée prochainement. année. La mise à jour la plus récente de l’iPad Pro a eu lieu en octobre 2022.

Apple n'a fourni aucun commentaire officiel concernant la sortie de nouveaux iPad.

En plus du retard dans les nouvelles versions d'iPad, Kuo a précédemment signalé que la gamme de MacBook d'Apple équipée de puces M3 ne serait pas disponible cette année. Il est possible qu’Apple organise un événement début 2024 pour lancer ensemble les nouveaux iPad et Mac, mais cela est purement spéculatif.

Sources:

– Jay Peters. « Apple ne sortira probablement pas de nouvel iPad avant 2024, selon un analyste » – The Verge

– Marc Gurman. « MacRumors » – YouTube

