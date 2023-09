Apple annonce un étui de chargement USB-C pour AirPods Pro

By

Apple a annoncé que les AirPods Pro seront désormais livrés avec un étui de chargement USB-C, permettant aux utilisateurs de charger leurs écouteurs à l'aide du même câble que leur nouvel iPhone 15. Cette décision fait suite à l'adoption progressive par Apple de l'USB-C dans sa gamme de produits, notamment le Mac, l'iPad, l'iPhone et d'autres accessoires.

Auparavant, les écouteurs phares d'Apple utilisaient des ports de chargement Lightning. Avec la transition vers l'USB-C, les utilisateurs peuvent désormais charger facilement leurs AirPods Pro en utilisant le même câble fourni avec leur nouvel iPhone 15. De plus, Apple a mentionné lors de la présentation que les utilisateurs pourront également charger leurs AirPods depuis leur iPhone.

Bien que les AirPods Pro soient en transition vers l’USB-C, il est important de noter que les AirPods classiques et les écouteurs AirPods Max ne recevront pas de révision USB-C pour le moment. Cependant, des rumeurs ont indiqué que les deux produits pourraient potentiellement être mis à jour l'année prochaine.

Cette annonce témoigne de l'engagement d'Apple envers le connecteur USB-C et de son importance croissante dans l'industrie technologique. L'USB-C offre de nombreux avantages, notamment des vitesses de chargement plus rapides, des taux de transfert de données améliorés et une compatibilité accrue avec une large gamme d'appareils.

Avec le boîtier de chargement USB-C pour AirPods Pro, Apple répond aux besoins de ses clients qui possèdent déjà ou envisagent d'acheter le nouvel iPhone 15. Cette intégration simplifie le processus de chargement et élimine le besoin de câbles ou d'adaptateurs supplémentaires.

