Prochain événement presse d'Apple : à quoi pouvons-nous nous attendre ?

Apple se prépare pour son événement presse très attendu, qui aura lieu au siège de la société à Cupertino, en Californie. Alors que l’événement annuel iPhone se concentre généralement sur les mises à niveau incrémentielles, cette année, Apple devrait introduire pour la première fois le chargement USB-C sur ses smartphones. Cette décision s'alignerait sur la récente législation de l'Union européenne exigeant que tous les petits appareils prennent en charge le chargement USB-C d'ici 2024.

L’adoption du chargement USB-C rationaliserait non seulement le processus de chargement sur différents appareils et marques, mais réduirait également le nombre de chargeurs et de câbles auxquels les consommateurs doivent faire face. Les analystes estiment que ce changement constitue une perturbation importante dans la conception de l’iPhone, mais pas dramatique.

En plus du chargement USB-C, la gamme iPhone 15 serait dotée de la fonction « Dynamic Island », remplaçant l’encoche en haut de l’écran. Les modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max haut de gamme devraient avoir de nouvelles fonctionnalités, notamment un objectif périscope orienté vers l'arrière pour un zoom optique amélioré et un boîtier en titane pour un appareil plus léger et plus fin. Ces modèles devraient également être alimentés par la dernière puce A17 d'Apple, offrant un traitement plus rapide et une durée de vie de la batterie plus longue.

L'événement presse pourrait également fournir des mises à jour sur le casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro, dont le lancement est prévu en 2024. Apple pourrait présenter de nouvelles fonctionnalités et collaborations pour ce produit futuriste.

De plus, Apple dévoilera probablement ses dernières Apple Watches, dont l'Apple Watch Series 9, aux côtés des nouveaux iPhones. La société pourrait également présenter ses AirPod de nouvelle génération avec un étui de chargement compatible USB-C. Les dates de lancement des prochains systèmes d’exploitation, comme iOS 17, pourraient également être annoncées.

Cependant, l'événement ne devrait pas présenter de nouveaux ordinateurs iPad ou Mac, car les analystes prévoient que ces annonces auront lieu en octobre. De même, Apple ne devrait pas lancer un appareil pliable pour concurrencer les offres de Samsung et de Google.

En résumé, le prochain événement presse d'Apple promet des mises à jour et des changements passionnants, l'introduction du chargement USB-C sur les iPhones étant un point culminant important. Les consommateurs peuvent également s’attendre à de nouvelles fonctionnalités dans la gamme iPhone 15, ainsi qu’à des teasers pour le casque de réalité mixte Vision Pro. L'événement devrait avoir lieu au siège d'Apple et sera retransmis en direct sur leur site Web.

