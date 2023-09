L'investissement secret d'Apple dans l'IA générative

Dans le but de rivaliser avec ses principaux concurrents comme Amazon, Google et Meta, Apple aurait consacré des ressources importantes au développement de l'intelligence artificielle (IA). Alors que d’autres sociétés ont lancé leurs propres outils d’IA il y a plus d’un an, Apple a pris son temps pour perfectionner ses offres. Aujourd’hui, le géant de la technologie dépenserait des millions de dollars par jour pour le développement de l’IA.

Selon The Information, Apple dispose de plusieurs équipes travaillant sur différents modèles d'IA. L’une de ces équipes se concentre sur un modèle de génération d’images, tandis qu’une autre travaille sur un modèle multimodal capable de gérer à la fois des données textuelles et visuelles. De plus, il existe une unité d'IA conversationnelle dirigée par John Giannandrea, vice-président senior de l'apprentissage automatique et de la stratégie d'IA d'Apple, qui a été initialement recruté pour améliorer Siri.

Ces modèles d'IA ont le potentiel d'automatiser des tâches via Siri et pourraient également être utilisés comme chatbots de service client IA pour AppleCare. Le plus grand modèle de base d'Apple, nommé « Ajax GPT », surpasserait le GPT 3.5 d'OpenAI, qui alimente la version gratuite de ChatGPT, en termes de puissance et de capacité. Ajax GPT aurait plus de 200 milliards de paramètres, tandis que GPT 3.5 en aurait environ 175 milliards.

Cependant, le développement de grands modèles de langage comme Ajax GPT entraîne des coûts importants. Le processus de formation nécessite du matériel coûteux, de grandes quantités de données et une consommation d'énergie importante. Malgré les défis financiers et logistiques impliqués, Apple continue d'investir massivement dans l'IA générative sans faire d'annonce officielle sur ses progrès.

Avec cet investissement substantiel dans l’IA, Apple vise à rester compétitif dans un domaine en évolution rapide. En tirant parti de l’IA générative, l’entreprise espère offrir des fonctionnalités uniques et innovantes à ses clients, se démarquant ainsi de ses concurrents.

