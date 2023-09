iOS 17 présente de nouvelles fonctionnalités intéressantes : mode veille, messagerie vocale en direct, etc.

iOS 17, le dernier système d'exploitation d'Apple, devrait être disponible en téléchargement public le 18 septembre. Lors de l'événement de lancement de l'iPhone 15 d'Apple, la société a annoncé l'arrivée d'iOS 17, qui a été dévoilé pour la première fois lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin.

Les utilisateurs d'iPhone peuvent s'attendre à une gamme de nouvelles fonctionnalités avec la sortie d'iOS 17. Le mode veille est un ajout notable, permettant aux utilisateurs de transformer leur iPhone en horloge de chevet lorsqu'il est placé sur le côté. La fonction Live Voicemail apporte un service de transcription pratique, affichant une transcription en direct des messages vocaux au fur et à mesure de leur enregistrement. La correction automatique et la transcription vocale ont également reçu des améliorations, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

De plus, Siri peut désormais être activé sans avoir à dire « bonjour » au préalable. De plus, iOS 17 introduit une nouvelle application Journal, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer des autocollants personnalisables et de configurer des affiches de contact. La fonctionnalité NameDrop permet de partager facilement des informations de contact via AirDrop en réunissant deux appareils iPhone.

Pour les utilisateurs d’iPad, la version complète d’iPadOS 17 sera également lancée le 18 septembre. Cette mise à jour améliore l'interaction des widgets et permet aux utilisateurs de personnaliser leurs écrans de verrouillage. Les modèles d'iPad compatibles incluent l'iPad de 6e génération, l'iPad mini de 5e génération, l'iPad Air de 3e génération et l'iPad Pro de 2e génération 12.9 pouces ou version ultérieure.

Cependant, il est important de noter que toutes les fonctionnalités d'iOS 17 ne sont pas disponibles dans tous les pays ou régions. Apple conseille aux utilisateurs de consulter son site Web pour obtenir des informations spécifiques concernant la disponibilité des fonctionnalités.

En conclusion, iOS 17 présente de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs d'iPhone, telles que le mode veille, la messagerie vocale en direct et la fonctionnalité Siri améliorée. La sortie d’iPadOS 17 apporte également des améliorations à l’expérience utilisateur de l’iPad. Les passionnés d’Apple peuvent s’attendre à explorer ces nouvelles fonctionnalités et mises à jour lorsque les systèmes d’exploitation seront disponibles en téléchargement.

