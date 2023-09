Apple est-elle une action de croissance ou une action de valeur ?

By

Dans l'actualité récente, Apple (AAPL) a attiré l'attention en raison de son annonce anticipée de l'iPhone 15 et d'une baisse de son stock à la suite d'informations selon lesquelles la Chine interdirait aux employés du gouvernement d'utiliser les iPhones au travail. Cela a conduit de nombreux analystes à se demander si Apple est classé comme une action de croissance ou une action de valeur.

Pour analyser cette question, Allie Garfinkle, journaliste senior de Yahoo Finance, explore l'avenir d'Apple et conseille les investisseurs sur la manière dont ils devraient percevoir le titre.

Les actions de croissance sont généralement associées à des entreprises qui devraient connaître une expansion rapide et augmenter leurs bénéfices à un rythme supérieur à la moyenne. Ces actions se négocient souvent à des valorisations plus élevées en raison des attentes des investisseurs en matière de croissance future. En revanche, les actions de valeur sont perçues comme sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Ces actions n’ont peut-être pas le même potentiel de croissance que les actions de croissance, mais elles sont souvent considérées comme ayant des fondamentaux solides et se négocient à rabais.

Apple a toujours été considérée comme une valeur de croissance, portée par ses produits révolutionnaires tels que l'iPhone et l'iPad. Cependant, les défis récents de l'entreprise, notamment le ralentissement des ventes d'iPhone et les tensions commerciales avec la Chine, ont suscité des inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre cette trajectoire de croissance.

Garfinkle suggère que les investisseurs devraient aborder Apple non seulement comme une action de croissance ou de valeur, mais plutôt comme une action hybride. Elle souligne la solide situation financière de l'entreprise, notamment une vaste réserve de trésorerie, des versements de dividendes croissants et un programme de rachat d'actions. Ces facteurs indiquent qu'Apple possède les caractéristiques des actions de croissance et de valeur, ce qui en fait une option d'investissement attrayante pour les investisseurs ayant des stratégies différentes.

Lorsqu'ils envisagent d'investir dans Apple, les investisseurs doivent prendre en compte des facteurs tels que le pipeline d'innovation de l'entreprise, les opportunités de marché potentielles et le paysage concurrentiel. Ces facteurs aideront à déterminer si Apple peut soutenir sa croissance et restaurer la confiance des investisseurs.

Dans l’ensemble, la classification d’Apple comme action de croissance ou de valeur n’est pas une détermination claire. Son succès passé en tant que valeur de croissance et sa situation financière actuelle en tant que valeur de valeur présentent une perspective plus nuancée. Pour prendre des décisions d'investissement éclairées, les investisseurs doivent évaluer soigneusement le potentiel de croissance future d'Apple et sa valorisation actuelle.

