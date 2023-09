Apple annonce l'iPhone 15 et l'Apple Watch lors de l'événement de lancement annuel

Apple a organisé son événement annuel de lancement de l'iPhone à l'Apple Park de Cupertino, en Californie, dévoilant les très attendus iPhone 15 et iPhone 15 Plus. L'événement a également présenté la toute nouvelle Apple Watch, composée à 95 % de titane.

Un changement notable dans la gamme de produits Apple est l’abandon du cuir comme matériau. La société a introduit plusieurs nouveaux bracelets et couleurs à base de fibres et de plastique, démontrant ainsi son engagement à utiliser des matériaux recyclés. Cette décision marque une rupture avec le lancement initial de l'Apple Watch en 2014, qui mettait l'accent sur la mode et les finitions luxueuses comme le cuir.

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus disposent désormais de Dynamic Island, une fonctionnalité introduite dans le précédent iPhone 14 Plus. Cette technologie d’affichage dynamique est disponible sur les modèles haut de gamme et bas de gamme de l’iPhone 15.

L'iPhone 15 a été dévoilé dans une vidéo d'aperçu, présentant ses nouvelles couleurs : rose sourd, jaune, vert, bleu et noir. Tim Cook, PDG d'Apple, a présenté le dernier ajout à la gamme iPhone.

En termes de prix, l'Apple Watch Ultra 2 coûtera 799 $, la série 9 à 399 $ et la SE de deuxième génération à 249 $.

Apple révolutionne également ses bracelets pour l'Apple Watch. En mettant l'accent sur la durabilité environnementale, l'entreprise a introduit de nouvelles bandes fines tissées 100 % sans cuir. Apple a collaboré avec la marque de luxe Hermès sur quatre nouveaux groupes et a annoncé une collaboration avec la marque de vêtements de sport Nike.

Le point fort de la nouvelle Apple Watch Ultra 2 est sa puce S9, qui permet une recherche précise grâce à une architecture ultra-large bande de deuxième génération. Il dispose d'un nouvel écran capable de 3,000 72 nits, d'une autonomie de 95 heures et de XNUMX % de titane recyclé.

Les initiatives environnementales d'Apple ont également été mises en avant lors de l'événement. Lisa Jackson, ancienne administratrice de l'Agence de protection de l'environnement et cadre d'Apple, a discuté de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'énergie propre et de la réduction des émissions dans sa chaîne d'approvisionnement.

Dans une vidéo sur les initiatives environnementales d'Apple, l'actrice Octavia Spencer a fait une apparition dans le rôle de « Mère Nature », aux côtés de Tim Cook et Lisa Jackson.

L'accent mis par Apple sur l'intelligence artificielle était évident avec l'introduction du « moteur neuronal », un accélérateur d'IA intégré dans ses puces. Cette technologie améliore les capacités d'apprentissage automatique tout en optimisant la consommation d'énergie, distinguant Apple de concurrents comme OpenAI et Google.

De nouvelles fonctionnalités pour l'Apple Watch ont également été annoncées, notamment Double Tap, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec l'appareil à l'aide de leur index et de leur pouce sans toucher l'écran. La fonction « Localiser mon iPhone » de la montre a également été améliorée pour fournir des informations de localisation plus précises.

Dans l'ensemble, l'événement de lancement annuel d'Apple a présenté ses dernières innovations en matière de smartphones et de montres intelligentes, démontrant l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable, de l'IA et de l'expérience utilisateur.

