Le prochain iPhone 15 d'Apple : à quoi s'attendre

Apple se prépare à dévoiler son très attendu iPhone 15 lors de sa présentation annuelle de produits. Le géant de la technologie a connu une légère baisse de ses ventes, avec trois trimestres consécutifs de baisse, signalant un autre ralentissement possible au cours du trimestre en cours. Cela a entraîné une baisse du cours de l'action Apple et un arrêt de la croissance de sa valeur marchande.

Semblable aux itérations précédentes, l’iPhone 15 ne devrait pas présenter d’avancées technologiques révolutionnaires. Au lieu de cela, il proposera probablement des améliorations progressives à ses puces, sa batterie et ses caméras. Cependant, un changement notable est l’adoption de la norme de câble USB-C, qu’Apple introduira probablement pour le chargement.

Ce passage à l'USB-C est principalement motivé par un mandat des régulateurs européens qui appelle à l'élimination progressive des câbles de port Lightning d'ici 2024. Il y a des spéculations quant à savoir si Apple mettra en œuvre ce changement à l'échelle mondiale ou le limitera au marché européen. Heureusement, de nombreux consommateurs possèdent déjà des câbles USB-C en raison de leur large utilisation sur divers appareils, ce qui rend la transition relativement pratique. Les câbles USB-C offrent également des vitesses de chargement et des transferts de données plus rapides que les câbles Lightning, ce qui peut être considéré comme un avantage pour les consommateurs.

De plus, les modèles d’iPhone 15 peuvent présenter une refonte, avec une découpe changeante sur l’écran d’affichage connue sous le nom de « Dynamic Island ». Cet élément de conception a été introduit pour la première fois avec les appareils Pro et Pro Max de l'année dernière. Il y a également des rumeurs selon lesquelles les versions Pro et Pro Max incorporeraient un téléobjectif de type périscope avec un zoom optique 6x, offrant une expérience d'appareil photo améliorée pour la photographie longue distance.

Avec ces mises à niveau, les analystes prédisent une augmentation potentielle des prix des modèles Pro et Pro Max. Cela survient à un moment où l’inflation post-pandémique a déjà un impact sur les budgets des ménages, mettant à l’épreuve la volonté des consommateurs à payer pour des appareils haut de gamme.

Outre les nouveaux iPhones, Apple devrait également dévoiler ses dernières montres intelligentes et le prochain système d'exploitation iOS 17. iOS 17 introduira des fonctionnalités telles que les transcriptions en temps réel des appels sans réponse, permettant aux utilisateurs de décider s'ils doivent répondre à l'appel avant que le message vocal ne soit enregistré.

Dans l’ensemble, la sortie de l’iPhone 15 d’Apple est très attendue, même en l’absence d’avancées technologiques majeures. L’adoption de câbles USB-C, l’amélioration des caméras et les mises à jour logicielles devraient attirer les consommateurs et stimuler les ventes.

