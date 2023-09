Apple envisage une hausse des prix de l’iPhone 15 Pro Max : rapport

Selon un récent rapport de TrendForce, Apple envisage d'augmenter le prix de l'iPhone 15 Pro Max jusqu'à 100 $. Cependant, il est prévu que l’option de stockage de base pour l’iPhone 15 Pro Max reste à 128 Go. Cela signifie que si vous envisagez d’acheter l’iPhone 15 Pro Max, vous devrez peut-être payer 1,199 128 $ pour XNUMX Go de stockage.

Fait intéressant, le rapport suggère également que l'iPhone 15 Pro ne verra pas d'augmentation de prix et continuera d'être vendu à 999 $, soit le même prix que l'iPhone 14 Pro de l'année dernière. Cela contredit les rumeurs précédentes selon lesquelles les deux modèles Pro subiraient une hausse de prix. De plus, le rapport mentionne que les variantes haut de gamme des iPhone 15 Pro et Pro Max offriront jusqu'à 1 To de stockage.

Bien que nous ne puissions pas confirmer l'exactitude de ces affirmations jusqu'à ce qu'Apple lance officiellement la série iPhone 15, il convient de noter que la hausse des prix de l'iPhone 15 Pro Max pourrait être justifiée s'il est effectivement livré avec un châssis en titane et un objectif périscope, comme le dit la rumeur. . La gamme iPhone 15 devrait être accompagnée de mises à niveau matérielles et logicielles importantes, notamment le chipset A17 Bionic, les fonctionnalités iOS 17, la charge rapide USB-C, la prise en charge de Thunderbolt 4, et bien plus encore.

Si vous souhaitez en savoir plus, restez à l'écoute de la couverture en direct par Beebom de l'événement de lancement du 12 septembre. En attendant, vous pouvez lire notre article dédié aux attentes de l’iPhone 15 et partager votre avis sur les modèles à venir.

Définitions:

– USB Type-C : un connecteur USB universel capable de transmettre à la fois de l’énergie et des données à des vitesses élevées.

– Cadres : le cadre autour de l’écran d’un appareil.

– TrendForce : un fournisseur de services d’intelligence de marché et de consultation.

Sources:

– Rapport 9to5Mac via TrendForce (source de l'information)

– Beebom (couverture de l’événement de lancement)