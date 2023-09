La série Apple iPhone 15 : hausse potentielle des prix

By

Le lancement prochain de la série Apple iPhone 15 est très attendu par les passionnés de technologie, la sortie étant prévue pour le 12 septembre 2023. À l'approche de l'événement de lancement, de nombreuses fuites et rumeurs sur les spécifications, les fonctionnalités et le prix du nouvel iPhone ont fait surface. . Cependant, le sujet qui a suscité le plus de débats est le prix potentiel de la série iPhone 15.

Selon diverses fuites, il existe une possibilité d’augmentation significative des prix cette année, notamment pour la version iPhone 15 Pro. L'analyste Apple Dan Ives de Wedbush a suggéré que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max pourraient connaître une hausse de prix de 100 $ par rapport à leurs prédécesseurs. Bien que cette spéculation n'ait pas encore été confirmée par Apple, ce n'est pas la première fois que la possibilité d'une augmentation des prix est évoquée.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, le PDG d'Apple, Tim Cook, a reconnu que les clients étaient prêts à investir davantage pour obtenir le meilleur prix possible dans la catégorie des smartphones. Cela correspond à l'histoire d'Apple en matière d'introduction d'améliorations et d'innovations à chaque nouvelle version de l'iPhone. Les versions Pro devraient comporter des mises à niveau significatives, ce qui pourrait justifier la hausse potentielle des prix pour les acheteurs potentiels.

Pour mettre cela en perspective, le prix de départ du modèle iPhone 14 Pro était de 999 $, tandis que celui de l'iPhone 14 Pro Max commençait à 1,099 15 $. Ces chiffres fournissent une base pour estimer le prix potentiel de la série iPhone XNUMX Pro.

En outre, les analystes du marché pensent que le cycle de mise à niveau prolongé pourrait être un autre facteur déterminant de l’augmentation potentielle des prix. Avec plus de 1.2 milliard de propriétaires d’iPhone dans le monde qui n’ont pas mis à niveau leurs appareils depuis quatre ans ou plus, la sortie de la série iPhone 15 pourrait être une raison impérieuse pour eux d’investir dans des modèles plus récents.

Alors que nous attendons avec impatience la sortie officielle de la série iPhone 15, l'événement Apple du 12 septembre 2023 nous fournira tous les détails, y compris le prix exact, les spécifications, les fonctionnalités et le design des nouveaux iPhone. Restez à l’écoute pour découvrir ce qu’Apple réserve pour ses derniers appareils phares.

Sources:

– L'analyste Apple Dan Ives chez Wedbush (Via 9To5Mac)

– Appel aux résultats trimestriels du PDG d'Apple, Tim Cook