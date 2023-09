Apple dévoile des mises à niveau intéressantes et des augmentations de prix potentielles pour les iPhone 15 Pro et Pro Max

Apple est sur le point de dévoiler sa dernière gamme de produits lors du prochain événement « Wonderlust », avec les très attendus iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Parallèlement à ces nouveaux smartphones, les consommateurs peuvent s'attendre à voir l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2, les nouveaux AirPods Pro et bien plus encore. Cependant, ce sont les changements qu'Apple réserve aux nouveaux modèles d'iPhone qui ont retenu l'attention de tous, en particulier l'augmentation potentielle des prix.

L’une des principales raisons de la hausse des prix des iPhone 15 Pro et Pro Max est l’introduction de mises à niveau intéressantes. Apple a des projets ambitieux pour la gamme iPhone 15, notamment le passage de Lightning à USB-C, la prise en charge du chargement sans fil Qi 2, un bouton de sourdine programmable avec une fonction de bouton d'action sur les modèles Pro, entre autres fonctionnalités.

Un rapport récent de Digitimes suggère que la série iPhone 15 Pro pourrait également connaître une augmentation de prix significative en raison de deux mises à niveau majeures. Premièrement, Apple envisage de passer des châssis en acier inoxydable aux châssis en titane, ce qui pourrait augmenter les coûts de production. Deuxièmement, le modèle Pro Max pourrait comporter exclusivement une mise à niveau de l'objectif périscope, permettant un zoom optique 5 à 6x, certaines sources spéculant même sur une capacité de zoom optique 10x.

En termes de prix, les iPhone 15 Pro et Pro Max pourraient devenir les modèles d’iPhone les plus chers à ce jour. L'ajout de la nouvelle caméra à zoom optique pourrait potentiellement augmenter le prix du Pro Max de 200 $. Selon Forbes, la répartition des prix projetée pour la gamme iPhone 15 est la suivante : iPhone 15 à partir de 799 $, iPhone 15 Plus à partir de 899 $, iPhone 15 Pro à partir de 1,099 15 $ et iPhone 1,299 Pro Max à partir de XNUMX XNUMX $.

La décision d'Apple de mettre en œuvre ces changements est considérée comme une décision stratégique visant à équilibrer la demande entre ses modèles d'iPhone. Au cours du cycle précédent, les modèles Pro et Pro Max ont surpassé les modèles iPhone et Plus standard en raison d'une petite différence de prix. En augmentant l'écart de prix entre les modèles Pro et non-Pro, Apple vise à égaliser la demande et à soutenir sa chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, l’iPhone 15 Pro coûtera près de 300 $ de plus que l’iPhone 15 standard, tandis que l’iPhone 15 Pro Max coûtera environ 400 $ de plus que l’iPhone 14 Plus.

Ces différences de prix peuvent faire réfléchir les éventuels transformateurs à deux fois, mais Apple cherche à augmenter son prix de vente moyen pour compenser la baisse globale du marché des smartphones. Il reste à voir si les mises à niveau et les augmentations de prix sont justifiées et si les consommateurs estimeront que les nouveaux iPhone en valent la peine. L'Apple Event est prévu pour le 12 septembre.

Sources:

– Digitimes

- Forbes