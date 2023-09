Comment regarder l'événement principal d'Apple en septembre

By

Les passionnés de technologie du monde entier attendaient avec impatience le prochain événement principal d'Apple en septembre. Heureusement, vous pouvez participer à l'excitation en diffusant l'événement en direct et en ligne. Voici un guide sur la façon de regarder l'événement très attendu :

1. Visitez le site Web officiel d'Apple : Commencez par accéder au site Web officiel d'Apple. Dans la section « événements Apple », vous trouverez une diffusion en direct de l'événement. Cliquez simplement sur le lien pour accéder au flux et profiter de l'événement principal en temps réel.

2. Consultez la chaîne YouTube d'Apple : Apple diffusera également l'événement en direct sur sa chaîne YouTube. Si vous préférez regarder via YouTube, visitez la chaîne et assurez-vous d'activer les notifications afin de ne manquer aucune mise à jour.

3. Utilisez l'application Apple TV : Si vous possédez une Apple TV, vous pouvez accéder au flux en direct via l'application Apple TV. Ouvrez l'application et recherchez la diffusion en direct de l'événement. Cela vous permettra de regarder l’événement principal dans le confort de votre salon sur un écran plus grand.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez vous connecter à l'événement d'ouverture d'Apple de septembre où que vous soyez. Restez informé des dernières annonces de produits, des avancées technologiques et des nouvelles passionnantes d'Apple.

Définitions:

– Événement principal : une présentation ou une annonce d'Apple qui présente les nouveaux produits, les mises à jour logicielles et les technologies innovantes.

– Live Stream : diffusion d’un événement en temps réel sur Internet, permettant aux téléspectateurs de suivre l’événement au fur et à mesure qu’il se déroule.

Sources:

– Site officiel d'Apple

– Chaîne YouTube d'Apple

– Application Apple TV