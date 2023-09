ÎLE DYNAMIQUE ET CAMÉRA 48MP ATTENDUES SUR IPHONE 15 ET IPHONE 15 PLUS

Selon certaines informations, Apple prévoit d’introduire certaines des principales fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro sur ses prochains modèles d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Plus. Ces fonctionnalités incluent le système de caméra frontale Dynamic Island et la caméra arrière 48MP.

Le Dynamic Island est une découpe en forme de pilule qui abrite la caméra frontale et les capteurs Face ID. On dit qu’elle est plus petite que l’encoche actuelle des modèles d’iPhone, offrant ainsi aux utilisateurs plus d’espace sur l’écran. Cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Outre le Dynamic Island, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient également recevoir une mise à niveau de la caméra arrière. La caméra arrière de 48 MP offrira une photographie améliorée en basse lumière et des images plus détaillées, surpassant la caméra arrière actuelle de 12 MP sur les modèles d'iPhone existants.

En plus de ces améliorations de l’appareil photo, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient être dotés d’une puce A16 Bionic plus rapide. Cependant, des rapports suggèrent qu'Apple réservera le nouveau processeur A17 Bionic pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il est également prévu que les modèles d'iPhone 15 non professionnels n'incluront pas l'écran ProMotion, un écran à taux de rafraîchissement plus élevé qui améliore le défilement et les animations.

Dans l’ensemble, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient constituer des améliorations significatives par rapport aux modèles d’iPhone actuels. Avec des performances, des caméras et des fonctionnalités améliorées, ces nouveaux modèles offriront aux utilisateurs une expérience smartphone améliorée. La rumeur dit que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront disponibles à la vente le 22 septembre.

Sources:

– Mark Gurman de Bloomberg