Apple annonce l'iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2

L'événement très attendu d'Apple sur l'iPhone 15 est enfin arrivé, avec la révélation du tout nouvel Apple iPhone 15. Selon les rumeurs, il serait disponible en quatre modèles différents, l'iPhone 15 introduit un nouveau design aux modèles moins chers et un changement important dans le port de chargement. , le premier pour les iPhones depuis plus d'une décennie.

Mais ce n'est pas la seule annonce d'Apple aujourd'hui. Parallèlement aux nouveaux iPhones, Apple a également dévoilé l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. L'Apple Watch Series 9 est équipée du processeur S9, 30 % plus rapide que son prédécesseur, offrant des performances améliorées pour les tâches quotidiennes et les interactions avec Siri. . Il introduit également la fonctionnalité Double Tap, permettant aux utilisateurs d'interagir plus facilement avec leur Apple Watch.

En termes de durabilité, Apple a fait des progrès significatifs. L'Apple Watch Series 9 intègre autant de matériaux recyclés que possible, y compris l'utilisation de cobalt recyclé pour la première fois. Le bracelet Sports est également fabriqué à partir de matériaux recyclés. De plus, Apple s'est engagé à alimenter toute la fabrication d'Apple Watch avec de l'électricité renouvelable et a investi dans l'électricité verte pour compenser les émissions attendues liées à la recharge des utilisateurs.

Apple a également profité de l'occasion pour souligner son engagement en faveur du développement durable à travers l'initiative Apple 2030. Le bâtiment principal de l'entreprise est entièrement neutre en carbone et fonctionne à l'électricité renouvelable. Plus de 100 fournisseurs ont accepté d'utiliser de l'électricité renouvelable et Apple a lancé des efforts de conservation tels que la plantation de forêts et la reconstruction des mangroves. D’ici 2030, Apple vise à atteindre un impact climatique net nul pour tous ses produits.

L'Apple Watch Ultra 2, une mise à niveau par rapport au modèle de l'année dernière, dispose de la nouvelle fonctionnalité Double Tap et de capacités Siri améliorées. Il dispose d'un écran impressionnant avec une luminosité maximale de 3000 nits. L'Ultra 2 met également l'accent sur de nouvelles fonctionnalités pour le cyclisme et le jogging, en plus de son adéquation aux plongeurs et aux explorateurs. Comme la série 9, elle est fabriquée à partir de matériaux recyclés et constitue un produit totalement neutre en carbone.

L’iPhone 15 vole la vedette avec ses superbes couleurs pastel et un changement important dans le design de la façade. Comme toujours, Apple a combiné innovation et esthétique pour proposer un appareil à couper le souffle.

Sources:

– Tendances numériques