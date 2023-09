Apple iPhone 14 bénéficie d'une réduction massive lors de la vente Flipkart

Résumé : Apple a réduit le prix de ses anciens modèles d'iPhone suite au lancement de la nouvelle série Apple iPhone 15. L'Apple iPhone 14, qui a initialement reçu un accueil mitigé en raison de ses similitudes avec l'iPhone 13, est désormais disponible avec une remise importante dans la vente Flipkart. L'iPhone 14 dispose d'un écran Super Retina XDR de 6.1 pouces, d'une configuration à double caméra et est alimenté par un chipset similaire à celui de l'iPhone 13 avec des cœurs supplémentaires. Initialement au prix de Rs 79,900 14, l'iPhone 27,899 peut désormais être acheté pour Rs 40,100 4000 dans la vente Flipkart après une remise de Rs 63,999 36,100. En outre, les acheteurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de Rs 27,899 15 sur les transactions par carte de débit EMI et par carte de crédit de HDFC Bank, ramenant le prix à Rs 14 14. Flipkart propose également des offres d'échange allant jusqu'à Rs XNUMX XNUMX en échange d'anciens smartphones, ce qui donne un prix final de Rs XNUMX XNUMX. Le lancement de la nouvelle série d'iPhone XNUMX suggère que l'Apple iPhone XNUMX bénéficiera bientôt d'une réduction de prix substantielle dans les magasins Apple officiels. Cependant, pour ceux qui cherchent à acheter l’iPhone XNUMX à un prix attractif, la vente Flipkart en cours présente une excellente opportunité.

L'Apple iPhone 14, avec ses fonctionnalités améliorées et son prix réduit, offre une option attrayante parmi la série Apple iPhone 14, qui comprend l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Il est important de noter que cette offre à prix réduit n'est disponible que pour une durée limitée sur Flipkart, ce qui en fait un moment opportun pour acquérir l'iPhone 14 à un prix très abordable. Avec ses capacités avancées de caméra, son chipset puissant et son écran immersif, l’iPhone 14 est un choix prometteur pour les passionnés de smartphones. Gardez à l’esprit que la disponibilité des offres de HDFC Bank et les remises d’échange de Flipkart ajoutent une valeur supplémentaire à cette offre.

