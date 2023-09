Apple présente de nouvelles options de stockage plus élevées pour les forfaits iCloud

Apple a annoncé de nouvelles options de stockage plus élevées pour ses forfaits iCloud lors de son événement iPhone 15. Jusqu'à présent, les comptes iCloud individuels avaient une limite de stockage maximale de 2 To pour 9.99 $ par mois. Cependant, à partir du 18 septembre, Apple proposera des forfaits 6 To et 12 To pour répondre à la demande croissante de stockage supplémentaire pour les photos, vidéos, documents et données personnelles.

Le nouveau forfait 6 To d'iCloud+ coûtera 29.99 $ par mois aux États-Unis, tandis que le forfait 12 To coûtera 59.99 $ par mois. Ces niveaux de stockage peuvent également être partagés avec jusqu'à six personnes via le partage familial.

En plus des options de stockage accrues, ces forfaits incluront toutes les autres fonctionnalités iCloud+ telles que iCloud Private Relay et HomeKit Secure Video. Cela signifie que les utilisateurs bénéficieront non seulement d’une capacité de stockage étendue, mais également de fonctionnalités améliorées de sécurité et de confidentialité.

Il n'est actuellement pas clair si ces nouveaux niveaux de stockage peuvent être combinés avec un abonnement Apple One Premier, qui offre déjà 2 To de stockage, permettant potentiellement aux utilisateurs de disposer d'une allocation de stockage totale de 14 téraoctets.

Bien que ces options de stockage plus importantes aient un prix plus élevé, elles constituent une solution pour les personnes qui ont déjà dépassé leur précédente allocation maximale de 4 To (2 To iCloud + 2 To d'Apple One). Les utilisateurs pourront souscrire à ces forfaits iCloud étendus à partir du 18 septembre.

