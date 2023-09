Apple Glasgow Store conclut un accord salarial après la syndicalisation

By

Le magasin Apple de Glasgow, en Écosse, a conclu un accord salarial avec l'entreprise suite à sa syndicalisation. En novembre, les employés du magasin ont voté en faveur d'une représentation par le syndicat britannique GMB. Le Syndicat des travailleurs du commerce de détail d'Apple a annoncé que le personnel avait rejeté le modèle de rémunération d'Apple et avait plutôt obtenu des augmentations de salaire minimum et une indemnisation pour tous les membres. De plus, la majorité du personnel bénéficiera d’une augmentation de salaire, nombre d’entre eux bénéficiant d’une augmentation de 7 %.

Le succès des négociations met en évidence les avantages d’avoir un syndicat, selon le Apple Retail Workers Union. Ils ont réussi à rendre le modèle de rémunération d'Apple plus juste et moins dépendant de mesures arbitraires. Le magasin Apple de Glasgow est devenu le premier au Royaume-Uni à se syndiquer et a officialisé son statut d'établissement syndiqué reconnu en février, après avoir conclu un accord avec Apple.

Il convient de mentionner qu'Apple s'est historiquement opposée à la formation de syndicats dans ses magasins de détail. Aux États-Unis, le National Labor Relations Board a même déclaré l'entreprise coupable d'activités antisyndicales illégales. La décision de se syndiquer au magasin Apple de Glasgow a été motivée par des préoccupations concernant les questions de salaires et de conditions de travail ignorées. Les employés ont estimé que leurs plaintes étaient ignorées, un membre du personnel exprimant sa désillusion en comparant le fait de signaler un problème à « écrire une lettre au Père Noël ».

