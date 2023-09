Apple s’apprête à dévoiler la prochaine gamme d’iPhone et d’iPhone 15

By

Apple s'apprête à dévoiler son dernier modèle d'iPhone, l'iPhone 15, lors d'un événement très attendu à son siège de Cupertino. L'entreprise espère que le lancement de son produit phare contribuera à relancer ses ventes, qui ont connu un déclin au cours des derniers trimestres. La prochaine gamme d'iPhone 15 devrait présenter des avancées technologiques progressives, notamment des améliorations des puces, de la batterie et des appareils photo de l'appareil.

Les rumeurs suggèrent que les modèles de base de l’iPhone 15 seront dotés d’une découpe changeante sur l’écran d’affichage appelée « Dynamic Island », qui sera utilisée pour les notifications des applications. De plus, les modèles haut de gamme d'iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent inclure un téléobjectif de type périscope avec un zoom optique 6x, améliorant la qualité des photographies longue distance. Cependant, cela serait encore en deçà du zoom optique 10x proposé par le Galaxy S22 Ultra de Samsung.

En raison de l'amélioration de l'appareil photo et d'autres améliorations, les analystes prédisent que les prix des modèles Pro et Pro Max pourraient augmenter de 100 à 200 dollars supplémentaires. Cette augmentation des prix mettra à l’épreuve la volonté des consommateurs de payer pour des smartphones haut de gamme dans un contexte d’inflation post-pandémique et d’incertitudes économiques.

Un changement important qu’Apple devrait annoncer est l’adoption de la norme de câble USB-C pour charger l’iPhone 15 et les futurs modèles. Cette transition répond à un mandat des régulateurs européens, qui suppriment progressivement les câbles de port Lightning actuellement utilisés par Apple. Les câbles USB-C offrent des vitesses de chargement et de transfert de données plus rapides, ce qui en fait un choix populaire parmi les utilisateurs.

En plus des nouveaux iPhones, Apple dévoilera probablement sa prochaine génération de montres intelligentes lors de l'événement. L'entreprise présentera également iOS 17, la dernière version de son système d'exploitation, qui inclura de nouvelles fonctionnalités telles que la transcription en temps réel des messages vocaux et une gestion améliorée des appels.

Le dévoilement du produit Apple intervient à un moment difficile pour l'entreprise, confrontée à une légère baisse des ventes et à une baisse des cours des actions. Cependant, l’anticipation entourant la sortie de la gamme iPhone 15 laisse espérer un regain d’intérêt des consommateurs et une amélioration des performances financières.

