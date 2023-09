Apple s'apprête à dévoiler l'iPhone 15 avec des mises à niveau incrémentielles et un chargement USB-C

By

Apple se prépare pour sa présentation annuelle de produits, où elle devrait dévoiler la prochaine génération d'iPhone. Cet événement survient à un moment où la société est confrontée à une légère baisse de ses ventes, entraînant une baisse du cours de ses actions. Malgré cela, Apple cherche à attirer les consommateurs avec des avancées progressives dans sa gamme d’iPhone 15, qui comprendra probablement des modèles de base et des versions premium.

Les modèles d’iPhone 15 devraient présenter des améliorations en termes de puces, de batterie et d’appareils photo. Les modèles de base pourraient également bénéficier d'une refonte intégrant l'écran d'affichage « Dynamic Island » d'Apple, introduit dans les appareils Pro et Pro Max de l'année dernière. Les rumeurs suggèrent que les versions Pro et Pro Max pourraient être équipées d'un téléobjectif de type périscope, offrant un zoom optique 6x. Bien qu'il soit en retard par rapport au Galaxy S22 Ultra de Samsung, il s'agira toujours d'une mise à niveau significative par rapport à la génération précédente.

Pour justifier d'éventuelles augmentations de prix, Apple mise sur l'appareil photo amélioré et d'autres améliorations. L'iPhone 14 Pro commence actuellement à 1,000 1,100 $ et le Pro Max à 15 100 $. Les analystes prédisent que les modèles d’iPhone 200 pourraient coûter entre XNUMX et XNUMX dollars supplémentaires, testant ainsi la volonté des consommateurs de payer face à l’inflation post-pandémique.

L’un des changements majeurs attendus est le passage à la recharge USB-C, une norme largement utilisée dans de nombreux appareils. Les câbles de port Lightning d'Apple, introduits en 2012, sont progressivement supprimés en raison d'un mandat réglementaire européen en 2024. Il reste incertain si le passage à l'USB-C sera limité au marché européen ou s'étendra à l'échelle mondiale. Néanmoins, les câbles USB-C sont déjà répandus, ce qui rend la transition relativement pratique pour la plupart des consommateurs et offre des vitesses de chargement et de transfert de données plus rapides.

En plus des iPhones, Apple dévoile généralement ses dernières montres intelligentes lors de sa vitrine annuelle. L'événement ouvre également la voie à la sortie du nouveau système d'exploitation, iOS 17, qui sera disponible en téléchargement gratuit plus tard ce mois-ci. La mise à jour introduira des fonctionnalités telles que les transcriptions de messages en temps réel et la possibilité de répondre à un appel avant la fin de la messagerie vocale.

Sources : Presse associée