Apple s'apprête à dévoiler l'iPhone 15 avec des mises à niveau incrémentielles

Apple se prépare à dévoiler sa gamme très attendue d'iPhone 15, avec un événement vitrine à son siège social de Cupertino, en Californie. La société espère relancer ses ventes et donner aux consommateurs davantage de raisons d’acheter son produit phare alors qu’elle fait face à une légère baisse des ventes. L'iPhone 15 ne devrait pas présenter d'avancées technologiques majeures, mais plutôt se concentrer sur des mises à niveau incrémentielles des puces, de la batterie et des caméras de l'appareil.

Les rumeurs suggèrent que les modèles d'iPhone 15 incluront une découpe changeante sur l'écran d'affichage appelée « Dynamic Island » pour les notifications d'applications, une fonctionnalité qui a été introduite dans les appareils Pro et Pro Max de l'année dernière. De plus, les modèles Pro et Pro Max peuvent être équipés d'un téléobjectif de type périscope pour une photographie longue distance améliorée. Le téléobjectif pourrait potentiellement offrir un zoom optique 6x, une avancée par rapport au zoom optique 3x de la génération précédente.

L'appareil photo amélioré et d'autres mises à niveau devraient entraîner une augmentation des prix des modèles Pro et Pro Max. Apple pourrait augmenter les prix de 100 à 200 dollars supplémentaires, malgré la pression exercée par l'inflation post-pandémique sur les budgets des ménages. Un autre changement important qu’Apple devrait annoncer est la transition vers la norme de câble USB-C pour charger l’iPhone 15 et les futurs modèles. Ce changement intervient alors que les régulateurs européens imposent l’élimination progressive des câbles de port Lightning d’ici 2024.

En termes de logiciels, Apple s'apprête à dévoiler iOS 17, le système d'exploitation de nouvelle génération pour ses appareils. Cette mise à jour introduira de nouvelles fonctionnalités telles que la transcription en temps réel des messages vocaux, permettant aux utilisateurs de décider s'ils doivent répondre à un appel avant la fin de la messagerie vocale.

Dans l’ensemble, l’événement de lancement de l’iPhone 15 d’Apple vise à susciter l’enthousiasme des consommateurs et à stimuler les ventes. Bien que les améliorations technologiques puissent être progressives, la société espère que ces mises à niveau, ainsi que les changements anticipés dans les normes de recharge, inciteront les acheteurs à investir dans la dernière itération du smartphone emblématique.

