Apple devrait dévoiler une nouvelle gamme d'iPhone avec chargeur USB-C

Apple s'apprête à annoncer aujourd'hui sa nouvelle gamme d'iPhone, qui devrait comporter un passage des ports de chargeur Lightning aux ports de chargeur USB-C. Cette décision fait suite à un différend avec l'Union européenne (UE), qui a exigé que tous les petits appareils, y compris les téléphones, soient compatibles avec les câbles de chargement USB-C d'ici la fin de l'année prochaine. L'UE affirme que ce changement réduira le gaspillage et permettra aux consommateurs d'économiser de l'argent.

Apple a déjà affirmé que son câble Lightning était plus sécurisé que les chargeurs USB-C, déjà utilisés par des sociétés concurrentes telles que Samsung. Cependant, l'entreprise se conforme désormais aux exigences de l'UE. Les nouveaux modèles d'iPhone devraient être dévoilés lors de l'événement Apple Wonderlust, qui est généralement la période de l'année où les nouveaux iPhone sont introduits.

Cette annonce intervient à un moment où Apple fait face à une baisse des ventes d'iPhone en raison de la hausse des prix. Les clients choisissent de retarder la mise à niveau vers des modèles plus récents. De plus, l’entreprise est confrontée à des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Des rapports suggèrent que le gouvernement chinois interdit aux fonctionnaires d'utiliser les téléphones Apple.

Les analystes prédisent que le passage à l'USB-C sera au centre de l'annonce d'Apple. Yory Wurmser, analyste principal chez Insider Intelligence, estime que l'événement d'aujourd'hui présentera également de nouveaux modèles Apple Watch et AirPod, mais l'iPhone 15 sera la version la plus importante pour l'entreprise. Les décideurs politiques de l’UE estiment que l’introduction d’un chargeur commun simplifiera la vie des Européens et éliminera le besoin de chargeurs obsolètes, ce qui entraînera des économies de 250 millions d’euros par an pour les consommateurs.

Même si certains consommateurs peuvent s'inquiéter du changement de câble, des analystes comme Avi Greengart de Techsponential prédisent que d'ici une génération, les consommateurs accepteront et s'adapteront à la nouvelle norme. On s’attend également à ce qu’Apple augmente les prix de ses modèles Pro parallèlement aux améliorations des caméras et des puces iPhone.

La récente baisse des ventes d'iPhone, qui représentaient près de la moitié du chiffre d'affaires total d'Apple, a suscité des inquiétudes. Les restrictions imposées par le gouvernement chinois sur les iPhones dans les bureaux du gouvernement et dans les entités soutenues par l'État ont également eu un impact sur les actions d'Apple et sur le sentiment du marché. Cependant, des analystes comme Dan Ives de Wedbush estiment qu'Apple a gagné une part de marché significative en Chine et prévoient que toute interdiction potentielle n'affecterait qu'une petite fraction des ventes projetées d'iPhone dans le pays.

Définitions:

– Ports de chargeur Lightning : les ports de chargement propriétaires utilisés par les appareils Apple.

– USB-C : Un port de chargement universel qui devient la norme industrielle pour de nombreux appareils électroniques.

– Union européenne (UE) : ​​Union politique et économique de 27 pays membres situés en Europe.

– Câbles de chargement USB-C : Les câbles USB-C, également appelés USB Type-C, sont des câbles réversibles capables de transmettre à la fois de l’énergie et des données.