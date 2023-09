Événement iPhone d'automne d'Apple : rumeurs et fuites

Le prochain événement iPhone d'Apple à l'automne, surnommé « Wonderlust », est très attendu. L'événement devrait présenter quatre nouveaux iPhones et quelques modèles d'Apple Watch. Un changement majeur qui risque d’être souligné est le passage des câbles Lightning à l’USB-C, conformément à la réglementation de l’Union européenne.

Les nouveaux iPhones, qui devraient s’appeler iPhone 15 et iPhone 15 Pro, auront probablement des tailles d’écran similaires à celles de leurs prédécesseurs. Les modèles haut de gamme, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, auront très probablement des écrans ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Un autre changement notable est l'introduction de ports USB-C, même si la rumeur dit que seuls les modèles haut de gamme auront des vitesses de transfert de données plus rapides.

Dynamic Island, la découpe d'écran introduite dans l'iPhone 14 Pro, devrait être reportée sur les quatre modèles de la série iPhone 15. Cette section flottante en forme de pilule noire située sous le haut de l'écran cache non seulement la caméra frontale et le capteur Face ID, mais affiche également des alertes et des notifications en temps réel.

En termes de design, les iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent passer des cadres en acier inoxydable aux cadres en titane, les rendant plus solides et plus légers. Des lunettes plus fines sont également attendues, obtenues grâce à un nouveau processus de fabrication appelé surmoulage à faible pression d'injection. La série professionnelle pourrait également comporter un bouton d'action, similaire à l'Apple Watch Ultra, qui remplacerait le commutateur de sourdine traditionnel.

Les mises à niveau de l'appareil photo de la série iPhone 15 devraient inclure un nouvel objectif périscope exclusif au modèle Pro Max, permettant des capacités de zoom optique améliorées. De plus, les appareils seront probablement dotés d'une puce de nouvelle génération plus rapide, telle que la rumeur selon laquelle la puce A3 Bionic de 17 nm pour les modèles Pro et Pro Max.

Quant à l'Apple Watch Series 9, le principal changement matériel devrait être l'introduction de la puce S9, la première véritable mise à niveau du processeur depuis 2020. Même si elle n'offre pas de changements significatifs, l'Apple Watch Series 9 devrait toujours être une mise à niveau solide pour les passionnés d’Apple Watch.

Les précommandes pour les nouveaux modèles d'iPhone devraient commencer le vendredi suivant l'événement, avec une disponibilité générale commençant une semaine plus tard. Cependant, il convient de noter que ces nouveaux modèles peuvent avoir un prix plus élevé.

