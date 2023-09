Apple Watch Series 9 : fonctionnalités améliorées et option neutre en carbone

Apple a dévoilé la très attendue Apple Watch Series 9, dotée de nouvelles fonctionnalités et franchissant une étape environnementale importante. La dernière itération de la montre la plus vendue au monde est livrée avec le puissant S9 SiP, un geste magique de double pression, un écran plus lumineux, un Siri plus rapide sur l'appareil avec accès aux données de santé, une recherche de précision pour iPhone, et bien plus encore. L'Apple Watch Series 9 fonctionne sur watchOS 10, offrant des applications repensées, de nouveaux cadrans de montre, des fonctionnalités de cyclisme et de randonnée ainsi que des outils de soutien à la santé mentale.

L'un des points forts est l'engagement d'Apple à devenir neutre en carbone. Les clients ont désormais la possibilité de choisir une Apple Watch neutre en carbone, une étape importante vers l'objectif d'Apple d'atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de son activité, de sa chaîne d'approvisionnement de fabrication et du cycle de vie de ses produits d'ici 2030.

Le S9 SiP alimente l'Apple Watch Series 9, apportant des améliorations à l'échelle du système et introduisant des fonctionnalités telles que le nouveau geste de double pression et Siri sur l'appareil avec accès aux données de santé. La montre intègre également un moteur neuronal à 4 cœurs pour un traitement plus rapide des tâches d'apprentissage automatique. Malgré ses capacités accrues, le S9 SiP conserve la durée de vie de la batterie de 18 heures par jour des modèles précédents.

Le geste de double pression offre un moyen pratique de contrôler l'Apple Watch Series 9 d'une seule main et sans toucher l'écran. Ce geste permet diverses actions, telles que l'arrêt d'une minuterie, la lecture et la pause de la musique, la répétition d'une alarme, la réponse et la fin d'appels téléphoniques et le défilement des widgets. Le moteur neuronal plus rapide de l'Apple Watch Series 9 utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour détecter les mouvements uniques du poignet et les changements du flux sanguin associés au geste de double pression.

Une autre amélioration notable est l'écran plus lumineux, qui peut atteindre jusqu'à 2000 XNUMX nits, ce qui facilite la lecture en plein soleil. L'affichage peut également s'abaisser jusqu'à une nite pour les environnements sombres, évitant ainsi les perturbations dans des espaces rapprochés.

Le traitement Siri sur l'appareil permet des réponses plus rapides et plus fiables, en particulier pour les tâches qui ne nécessitent pas de connexion Internet. De plus, Siri peut désormais accéder aux données de santé depuis l'application Santé, permettant aux utilisateurs d'obtenir des informations sur leurs habitudes de sommeil, la progression de leurs activités et même leur glycémie. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des données de santé directement via Siri.

Apple Watch Series 9 présente Precision Finding, qui utilise la puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération pour localiser les iPhones égarés. Cette fonctionnalité fournit la distance et la direction, ainsi qu'un guidage visuel, haptique et audio.

De plus, watchOS 10 apporte diverses améliorations, notamment des applications repensées, une nouvelle Smart Stack pour une visualisation rapide des informations et des fonctionnalités visant à promouvoir la santé mentale.

Apple a une fois de plus proposé une gamme de montres impressionnante, intégrant des fonctionnalités de pointe et renforçant son engagement en faveur de la durabilité environnementale.

Source: Apple