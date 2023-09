Le géant des médias sociaux X présente un nouveau bouton J'aime avant l'événement Wonderlust d'Apple

Le géant des médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a mis à jour son bouton J'aime juste à temps pour l'événement très attendu Wonderlust d'Apple. L'événement devrait présenter des produits haut de gamme, notamment la série iPhone 15, la nouvelle série Apple Watch et les AirPods Pro avec USB-C.

Le bouton J'aime modifié se divise désormais en morceaux similaires avant de reprendre la forme de cœur familière. Cette animation ressemble beaucoup à la vidéo teaser publiée par Apple pour l'événement Wonderlust, suscitant des spéculations sur une potentielle collaboration entre les deux géants de la technologie.

Selon un rapport de Macrumors, les motifs métalliques affichés dans la vidéo teaser d'Apple pourraient faire allusion à un passage au matériau en titane pour les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max. Il convient de noter qu'Apple utilise ces animations distinctes de type Twitter depuis 2020, date à laquelle elles ont été introduites pour la première fois lors de l'événement « Time Flies ». De plus, tout comme pour la WWDC 2023, Apple a incorporé un hashtag Twitter personnalisé avec son logo signature pour l'événement Wonderlust.

L'événement Apple d'aujourd'hui devrait dévoiler quatre nouveaux modèles d'iPhone : l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. En réponse aux réglementations de l’UE, Apple serait en train de passer à l’USB Type-C avec la série iPhone 15. Alors que les modèles d'iPhone 15 standard peuvent avoir des vitesses de chargement limitées avec des câbles certifiés Apple exclusivement, les iPhone 15 Pro et Pro Max offriront des capacités de transfert de données plus rapides.

En plus de la gamme iPhone, Apple prévoit également de publier des mises à jour pour deux de ses gammes de montres, à savoir l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra. En outre, il existe des spéculations sur la mise en œuvre future du chargement USB-C pour les AirPods et AirPods Max classiques.

Sources:

– Macrumeurs