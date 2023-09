Apple dévoile la date de l'événement de lancement de l'iPhone 15 : à quoi s'attendre

Apple a officiellement annoncé que la très attendue série iPhone 15 serait lancée le 12 septembre. Cet événement devrait présenter non seulement les nouveaux iPhones, mais également d'autres gadgets passionnants. Pour regarder la diffusion en direct de l'événement, les téléspectateurs peuvent se rendre sur la chaîne YouTube officielle d'Apple ou rester à l'écoute de India Today Tech pour les mises à jour.

Selon les rumeurs, la série iPhone 15 serait dotée d’améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs. Bien que la conception globale puisse rester similaire avec des modifications esthétiques, des améliorations majeures sont attendues dans divers domaines. Des fuites suggèrent qu'Apple pourrait augmenter les prix des modèles iPhone 15 Pro, tandis que les versions standard et Plus pourraient être disponibles aux prix actuels.

En termes de spécifications, la gamme iPhone 15 devrait offrir une charge USB-C pour tous les modèles. Les modèles Pro seront alimentés par la puce A17 Bionic, tandis que les modèles standard comporteront la puce A16. De plus, les utilisateurs peuvent s’attendre à des écrans plus grands avec des cadres plus fins sur tous les modèles. Selon les rumeurs, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient dotés de la fonction « Dynamic Island », tandis que les modèles Pro pourraient avoir une finition en titane élégante et un objectif périscope pour des capacités de zoom améliorées.

Lors de l'événement, Apple devrait également dévoiler l'Apple Watch Series 9, le successeur de l'actuelle Series 8. L'Apple Watch Ultra, dotée de composants améliorés et d'un nouveau processeur S9, est également attendue. De plus, il y a des spéculations sur l’introduction d’un boîtier de chargement USB-C pour les AirPods Pro.

En plus du lancement de l’iPhone 15, Apple est susceptible de révéler le calendrier de sortie d’iOS 17 et d’autres systèmes d’exploitation.

Sources:

– Ankita Garg, India Today Tech