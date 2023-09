Événement Apple 2023 : lancement et attentes de la série iPhone 15

Dans quelques heures seulement, Apple lancera son événement annuel de septembre, connu sous le nom de « Wonderlust », où il dévoile habituellement la dernière génération d'iPhones et d'autres produits. Cette année, tous les regards sont tournés vers la très attendue série iPhone 15, qui devrait apporter des mises à niveau et des améliorations significatives à la gamme phare de smartphones d'Apple.

La série iPhone 15 comprendrait l’iPhone 15 standard, le plus grand iPhone 15 Plus et les modèles haut de gamme – iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les modèles standard devraient avoir un écran de 6.1 pouces, tandis que les modèles Plus auront un écran plus grand de 6.7 pouces. Un changement notable dans tous les modèles d’iPhone 15 est le passage du port Lightning au port USB-C, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité en matière de connectivité.

Les modèles Pro, comme d’habitude, seront dotés de fonctionnalités haut de gamme et d’un prix plus élevé. Selon les rumeurs, ils auraient un design plus fin avec des lunettes incurvées et un châssis en titane au lieu d'acier inoxydable. Il pourrait également y avoir un bouton « muet » repensé qui pourrait servir de bouton d'action, inspiré de l'Apple Watch Ultra.

Sous le capot, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient être alimentés par la puce A3 améliorée de 17 nanomètres, promettant des vitesses plus rapides et une efficacité améliorée. De plus, les modèles Pro peuvent inclure un téléobjectif amélioré pour des capacités de photographie supérieures.

Les détails des prix de la série iPhone 15 restent incertains, mais il y a des spéculations sur une augmentation potentielle des prix par rapport à la génération précédente. L'analyste Jeff Pu prédit que l'iPhone 15 Pro pourrait commencer à 1,099 100 $, tandis que d'autres sources suggèrent une augmentation de 15 $ pour les deux modèles Pro, plaçant l'iPhone 1,099 Pro entre 1,199 1,199 $ et 1,299 XNUMX $, et le Pro Max entre XNUMX XNUMX $ et XNUMX XNUMX $.

Le lancement de la série iPhone 15 intervient à un moment difficile pour l’industrie des smartphones, avec une récente baisse des ventes. Les ventes de smartphones d'Apple ont diminué de 2.4 % au cours du dernier trimestre, mais la société vise à raviver l'intérêt des consommateurs grâce aux fonctionnalités et mises à niveau attrayantes de la nouvelle gamme. Il s’agit notamment de la technologie Dynamic Island, d’une suppression potentielle de l’encoche emblématique et d’avancées innovantes en matière d’appareil photo telles qu’un objectif périscope pour l’iPhone 15 Pro Max.

À quelques heures de l’événement Apple, les passionnés de technologie et les consommateurs attendent avec impatience le dévoilement officiel de la série iPhone 15 et d’autres annonces passionnantes. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur l'événement Wonderlust d'Apple.

