L'événement très attendu d'Apple pour 2023, connu sous le nom de « Wonderlust », devrait commencer ce soir à 10h30 IST. L'événement sera diffusé en direct depuis Apple Park en Californie. Les passionnés de technologie et les fidèles d’Apple sont impatients d’assister au dévoilement des derniers produits et mises à jour du géant de la technologie.

L’un des principaux points forts de l’événement devrait être la série iPhone 15. Les spéculations suggèrent qu'Apple présentera quatre nouveaux combinés, à savoir l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Ces appareils devraient apporter des avancées significatives en termes de performances, de capacités de caméra et d’expérience utilisateur globale.

En plus des nouveaux iPhones, Apple est également susceptible d’annoncer des mises à jour de sa gamme de montres intelligentes. L'événement à venir pourrait voir l'introduction de l'Apple Watch Series 9, ainsi que de l'Apple Watch Ultra de deuxième génération. Ces nouveaux modèles devraient comporter des fonctionnalités améliorées de suivi de la santé et de la condition physique, ainsi que des options de connectivité améliorées.

De plus, Apple devrait dévoiler les prochaines itérations de ses systèmes d'exploitation, notamment iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma. Ces mises à jour apporteront de nouvelles fonctionnalités, des mesures de sécurité améliorées et des performances améliorées aux utilisateurs d'iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch du monde entier.

Les rumeurs suggèrent également qu'Apple dévoilera une version améliorée de ses AirPods Pro, connue sous le nom d'AirPods Pro (2e génération), lors de l'événement « Wonderlust ». Ces écouteurs stéréo véritablement sans fil (TWS) devraient offrir une qualité sonore, une durée de vie de la batterie et une expérience utilisateur globale améliorées.

Restez à l'écoute de Gadgets 360 pour une couverture complète de l'événement d'Apple, qui comprendra des informations détaillées sur le lancement de la série iPhone 15, les nouveaux modèles d'Apple Watch, les mises à jour du système d'exploitation et les AirPods Pro actualisés.

