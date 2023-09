À quoi s'attendre lors de l'événement Apple 2023 : iPhone 15, Apple Watch Series 9 et plus

Le très attendu événement Apple 2023 approche à grands pas, et les passionnés de technologie attendent avec impatience les annonces que leur réserve Apple. L’un des moments forts de l’événement devrait être la présentation de la nouvelle série d’iPhone 15. Les rumeurs suggèrent qu'il y aura quatre modèles dans la gamme : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Un changement intéressant qui pourrait être introduit dans les modèles « Pro » est l'utilisation de cadres en titane au lieu de l'acier inoxydable.

L'événement Apple devrait commencer mardi à 10 heures, heure du Pacifique, et il peut être diffusé en direct sur YouTube, le site Web d'Apple ou l'application Apple Events sur Apple TV. Outre les iPhones, on s'attend également à voir l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2 et éventuellement un nouvel iPad mini 7.

Parmi la série iPhone 15, l’iPhone 15 Pro Max devrait voler la vedette avec sa puissante nouvelle fonction de zoom périscope. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple présentera probablement ces produits passionnants lors du prochain événement.

En ce qui concerne la série iPhone 15, les rumeurs suggèrent que l'iPhone 15 héritera de certaines fonctionnalités de l'iPhone 14 Pro, comme un puissant appareil photo de 48 MP et Dynamic Island. L’iPhone 15 Pro devrait être alimenté par la puce A17 Bionic, ce qui le rend incroyablement rapide. Cependant, ces mises à niveau peuvent avoir un prix plus élevé. Il existe également des spéculations selon lesquelles tous les modèles d'iPhone pourraient passer à l'USB-C pour un chargement plus rapide, et le chargement sans fil pourrait devenir plus accessible.

En termes de prix, les prix de départ attendus pour la série iPhone 15 sont les suivants :

iPhone 15: 799 $

iPhone 15 Plus : 899 $

iPhone 15 Pro : à partir de 1099 100 $ s'il bénéficie d'une hausse de XNUMX $

iPhone 15 Pro Max : à partir de 1299 200 $ s'il obtient une hausse de XNUMX $

Une autre annonce intéressante qui pourrait être faite lors de l'événement est l'Apple Watch Series 9. Bien que les détails à ce sujet soient rares, des améliorations par rapport au modèle précédent sont attendues. Il n'y a aucun signe d'Apple Watch Ultra 2, mais Apple travaillerait à ajouter des capteurs de glycémie et de pression artérielle à ses futures montres intelligentes.

Même si une toute nouvelle version des AirPod ne sera peut-être pas dévoilée, des modifications pourraient être apportées à leurs boîtiers de chargement. Selon certaines rumeurs, Apple remplacerait le connecteur Lightning par USB-C, l'alignant ainsi sur le commutateur rumeur pour l'iPhone.

En plus de ces annonces attendues, de nombreuses rumeurs circulent concernant de nouveaux MacBook, notamment les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ainsi qu'un MacBook Air 15 pouces doté de la puce M2. De nouveaux iPad sont également en préparation, avec la possibilité que l'iPad mini 7 fasse son apparition. De plus, on parle d'un HomePod avec écran et de l'introduction des AirPods Max 2. Et si le casque Apple VR/VR présenté en avant-première à la WWDC 2023 n'est pas entièrement révélé, plus de détails pourraient être divulgués en septembre.

Alors préparez-vous pour un événement Apple passionnant, où vous serez témoin de l'avenir des iPhones, des montres Apple et éventuellement de quelques surprises qu'Apple a gardées secrètes.

Sources : Rumeurs et spéculations basées sur des initiés et des experts du secteur.