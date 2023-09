Apple annoncera de nouveaux modèles d'iPhone et bien plus encore lors de l'événement Keynote

Apple se prépare à dévoiler sa dernière gamme de modèles d'iPhone lors de son événement principal très attendu, intitulé "Wonderlust". L'événement est prévu mardi à 10 heures du matin (heure du Pacifique) et sera diffusé en direct pour le public du monde entier. Parallèlement aux nouveaux iPhones, Apple pourrait également dévoiler une nouvelle Apple Watch et fournir des mises à jour sur le prochain casque Vision Pro VR.

Les rumeurs suggèrent qu'Apple présentera quatre modèles d'iPhone de nouvelle génération : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Notamment, les modèles « Pro » devraient passer des cadres en acier inoxydable à des cadres en titane plus légers et potentiellement plus fins. Bien qu'il y ait des spéculations sur son apparence, les détails resteront secrets jusqu'à la conférence.

Un changement important qu’Apple est susceptible d’annoncer est le passage de son port Lightning propriétaire au port USB-C, plus largement adopté. Ce changement est motivé par la réglementation européenne et pourrait avoir des implications sur la manière dont les futurs acheteurs d’iPhone utiliseront leurs appareils. Reste à savoir comment Apple présentera et justifiera ce changement auprès de ses clients.

En plus de la révélation de l'iPhone, Apple pourrait en profiter pour dévoiler une nouvelle itération de l'Apple Watch. La société a l’habitude de rafraîchir chaque année son appareil portable populaire, bien que les détails concernant la nouvelle Apple Watch soient encore rares.

De plus, Apple pourrait brièvement évoquer le Vision Pro, son casque de réalité virtuelle très attendu. L'événement iPhone attirant beaucoup d'attention, il ne serait pas surprenant qu'Apple fournisse des mises à jour sur les progrès du Vision Pro avant son lancement prévu l'année prochaine.

Pour regarder la diffusion en direct de l'événement principal, les téléspectateurs peuvent y accéder directement sur le site officiel d'Apple ou via YouTube. L'événement sera disponible sur la diffusion en direct de YouTube et l'application Apple TV présentera l'événement en direct ainsi que les précédents pour ceux qui préfèrent utiliser Apple TV.

Avec le dévoilement imminent de nouveaux modèles d'iPhone, les mises à jour potentielles de l'Apple Watch et un aperçu du développement du casque Vision Pro VR, l'événement principal d'Apple promet une vitrine passionnante des dernières innovations et offres de l'entreprise.

Sources:

– [Titre de l’article source] (URL-source)