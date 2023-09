Apple annoncera de nouveaux modèles d'iPhone et des mises à jour potentielles d'Apple Watch et Vision Pro lors d'un événement principal

Apple s'apprête à dévoiler sa dernière gamme de modèles d'iPhone lors de son prochain événement principal « Wonderlust ». Selon les rumeurs, le géant de la technologie présenterait la prochaine génération d’iPhone, notamment l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Il est intéressant de noter qu’Apple pourrait opter pour des cadres en titane plutôt qu’en acier inoxydable pour ses modèles « Pro », ce qui entraînerait des appareils plus légers et des cadres d’écran potentiellement plus fins. Si l'apparence exacte reste inconnue, la conférence d'Apple donnera un premier aperçu de ces nouveaux designs.

En réponse aux réglementations européennes, Apple devrait également remplacer son port Lightning propriétaire par le port USB-C plus standard. Ce changement présente une opportunité intéressante pour Apple d’expliquer comment il envisage de gérer ce changement et comment les consommateurs réagiront à ce changement.

Aux côtés des modèles d'iPhone, Apple pourrait en profiter pour introduire une nouvelle itération de l'Apple Watch. Historiquement, la société actualise sa gamme de montres intelligentes chaque année, bien que les détails spécifiques concernant les mises à jour potentielles pour l'Apple Watch de cette année restent rares.

De plus, Apple pourrait discuter du Vision Pro lors de l'événement principal. Bien que les informations disponibles soient limitées, la société prévoit de lancer son casque de réalité virtuelle, le Vision Pro, au cours de l'année à venir. Compte tenu de l'attention considérable suscitée par les événements iPhone d'Apple, toute information partagée concernant le Vision Pro alimentera sans aucun doute l'anticipation de ce prochain produit.

Pour ceux qui souhaitent regarder l'événement, Apple diffusera en direct le discours d'ouverture sur YouTube, où les téléspectateurs pourront accéder au flux en direct directement sur cette page. Les utilisateurs d'Apple TV peuvent également participer à l'excitation en lançant l'application TV et en localisant la section « Événement spécial Apple » pour regarder l'événement en direct ou revoir les keynotes passées. Alternativement, les personnes sans Apple TV ou sans préférence pour YouTube peuvent compter sur la section Apple Events du site Web d'Apple pour diffuser l'événement en direct dans leur navigateur préféré, notamment Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Google Chrome.

Dans l'ensemble, l'événement principal d'Apple promet de proposer une série d'annonces passionnantes, présentant les derniers modèles d'iPhone, les mises à jour potentielles de l'Apple Watch et un aperçu du très attendu Vision Pro.

Définitions:

– Port Lightning : Un port de connectivité propriétaire développé par Apple pour ses appareils mobiles.

– Port USB-C : un connecteur standard largement utilisé qui permet un transfert de données et des capacités de chargement plus rapides.

– Cadres en titane : Le composant structurel entourant les bords de l'iPhone, qui dans ce cas serait composé de titane, offrant durabilité et réduction potentielle de poids.

