Apple s'apprête à annoncer de nouveaux modèles d'iPhone lors de la keynote « Wonderlust »

Apple se prépare à dévoiler sa dernière gamme d'iPhones lors de son événement très attendu "Wonderlust". L'événement devrait avoir lieu mardi à 10 heures du matin, heure du Pacifique, et les passionnés d'Apple du monde entier pourront regarder l'annonce en direct.

Selon les rumeurs, le géant de la technologie devrait présenter quatre nouveaux modèles d'iPhone : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il y a notamment des spéculations selon lesquelles les modèles « Pro » pourraient comporter un cadre en titane au lieu d'acier inoxydable. Ce changement pourrait entraîner des appareils plus légers et des cadres d’écran potentiellement plus fins, offrant aux utilisateurs une expérience iPhone visuellement distincte.

De plus, Apple s'apprête à se conformer aux réglementations de l'UE en remplaçant son port Lightning propriétaire par le port USB-C le plus largement utilisé. Reste à voir comment Apple présentera cette transition et comment les clients réagiront au changement.

En plus de la gamme iPhone, Apple pourrait également dévoiler une nouvelle itération de sa populaire Apple Watch. La société met généralement à jour son appareil portable chaque année, bien que les détails sur la nouvelle Apple Watch soient rares pour le moment.

L'événement principal pourrait également fournir une plate-forme permettant à Apple de discuter brièvement de son prochain Vision Pro, un casque de réalité virtuelle (VR) très attendu qui devrait sortir l'année prochaine.

Pour regarder la diffusion en direct de l'événement, les téléspectateurs peuvent se connecter directement sur cette page car Apple diffusera la conférence sur YouTube. Les utilisateurs d'Apple TV peuvent accéder à l'application TV et accéder à la section « Événement spécial Apple » pour diffuser l'événement en direct ou revoir les événements précédents. De plus, ceux qui n'ont pas d'Apple TV ou qui préfèrent ne pas utiliser YouTube peuvent diffuser l'événement en direct via la section Apple Events sur le site officiel d'Apple. Ce flux vidéo est compatible avec tous les principaux navigateurs, notamment Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Google Chrome.

Sources:

– Titre de l’article : Apple s’apprête à annoncer de nouveaux modèles d’iPhone lors de son discours « Wonderlust » mardi

Source : TechCrunch

– Titre de l’article : Apple pourrait remplacer l’acier inoxydable de votre iPhone par du Titane

Source: The Verge

– Titre de l’article : Apple remplacerait le port Lightning d’un futur iPhone par de l’USB-C

Source: CNBC