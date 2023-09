Série iPhone 15 : prix, mises à niveau et rumeurs

Apple s'apprête à dévoiler sa gamme d'iPhone 15 lors de l'événement « Wonderlust » aujourd'hui, et de nombreuses fuites et rumeurs ont fait surface concernant le prix des modèles iPhone 15 Pro. Selon ces sources, les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max connaîtront une augmentation significative de leurs prix par rapport aux modèles de l'année dernière. L’iPhone 15 Pro Max devrait connaître la hausse de prix la plus élevée.

Les rumeurs suggèrent que les modèles vanille iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront lancés au même prix que leurs prédécesseurs, mais certains rapports indiquent qu'il pourrait y avoir une légère augmentation de prix. D’un autre côté, selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max bénéficierait de la plus forte augmentation de prix ainsi que de la plus grande mise à niveau, qui comprend un objectif d’appareil photo de type périscope et un châssis en titane.

De nouvelles informations de Macrumors suggèrent qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix pour les modèles d'iPhone 15 non professionnels. Le modèle de base de l’iPhone 15 devrait commencer à 799 $, soit le même prix que l’iPhone 14 de l’année dernière. En Inde, le prix du modèle de base a été fixé à Rs 79,900 XNUMX, et il restera probablement le même cette année.

Les modèles d’iPhone 15 Pro présenteraient des améliorations de conception telles que des cadres plus fins et incurvés, ainsi qu’un nouveau cadre en titane pour remplacer le châssis en acier inoxydable. Il y a des rumeurs selon lesquelles un bouton « muet » repensé pourrait servir de bouton d'action similaire à l'Apple Watch Ultra. Ce changement pourrait remplacer le bouton à bascule latéral présent dans les générations précédentes d'iPhone.

L'iPhone 15 Pro devrait connaître une augmentation de prix de 100 $, à partir de 1099 10,000 $ aux États-Unis. Cela pourrait entraîner une hausse des prix d’au moins Rs 15 1299 en Inde. Selon les rumeurs, l'iPhone XNUMX Pro Max super premium connaîtrait la plus forte augmentation de prix, avec un prix de départ possible de XNUMX XNUMX $ aux États-Unis.

