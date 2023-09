À quoi s'attendre (et ne pas s'attendre) de l'événement Wonderlust d'Apple

C'est aujourd'hui l'événement très attendu d'Apple où le géant de la technologie dévoilera sa prochaine génération d'iPhone. Bien qu'il y ait eu des rumeurs concernant le lancement d'autres produits, on s'attend à ce qu'Apple se concentre principalement sur ses nouveaux iPhones. Quatre iPhones devraient être présentés : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. De plus, d'autres produits tels que l'Apple Watch Series 9, la Watch Ultra 2 et les AirPods Pro 2e génération dotés d'un nouveau port USB Type-C pourraient également faire leur apparition.

Cependant, certains produits ne seront probablement pas lancés aujourd’hui. L’un d’eux est l’iPhone 15 Ultra, qui devrait avoir des fonctionnalités haut de gamme dépassant les variantes Pro. Un autre produit qui pourrait ne pas être dévoilé est l'Apple Watch X, qui devrait célébrer le 10e anniversaire de l'Apple Watch avec des fonctionnalités telles qu'un écran MicroLED et un tensiomètre. On pense que la Watch X est encore en développement et ne sera pas prête pour cet événement.

Il y a également eu des rumeurs concernant des Mac équipés de M3, notamment un iMac, un MacBook Air et un MacBook Pro, mais ces appareils ne devraient pas être lancés ce soir. Au lieu de cela, les rapports suggèrent qu'Apple pourrait les présenter en octobre via un communiqué de presse plutôt que par un événement de lancement dédié.

En ce qui concerne les iPad, des iPad Pro équipés de M3 et un nouvel iPad Air 6 seraient en préparation, mais il est peu probable qu'ils soient présentés lors de l'événement Wonderlust. Les rumeurs suggèrent que l'iPad Air 6 pourrait sortir dès le mois prochain via un communiqué de presse.

Bien que les nouveaux AirPods Pro de 2e génération dotés d'un port USB Type-C devraient faire leurs débuts, il n'y aura pas de changements significatifs par rapport au modèle actuel. D'autres variantes d'AirPods, telles que les AirPods Pro 3, les AirPods Max 2 et les AirPods 2 avec USB Type-C, ne devraient pas être annoncées ce soir.

En conclusion, l'événement Apple Wonderlust devrait se concentrer principalement sur la nouvelle gamme d'iPhone, avec quelques produits supplémentaires comme l'Apple Watch Series 9 et les AirPods Pro 2e génération. D'autres produits rumeurs comme l'iPhone 15 Ultra, l'Apple Watch X, les Mac équipés de M3, les nouveaux iPad et les modèles d'AirPod supplémentaires ne seront probablement pas dévoilés lors de cet événement.

Définitions:

– Port USB Type-C : Un connecteur universel qui peut être utilisé pour le chargement et le transfert de données sur divers appareils.

– Écran MicroLED : Une technologie qui utilise des LED microscopiques pour créer un écran haute résolution avec un meilleur contraste et une meilleure efficacité énergétique.

