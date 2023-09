Apple dévoile la nouvelle Apple Watch Series 9 avec des fonctionnalités améliorées

Apple a organisé aujourd'hui son événement très attendu, présentant une gamme de nouvelles offres matérielles. Le point culminant de l'événement a été le dévoilement du dernier ajout à leur gamme de portables, l'Apple Watch Series 9.

La nouvelle montre intelligente est alimentée par la puce S9 de pointe, qui offre une augmentation de 60 % des performances et un GPU 30 % plus rapide par rapport à son prédécesseur. Deidre Caldbeck, directrice du marketing produit Apple Watch, l'a qualifié de «puce de montre la plus puissante à ce jour».

L'une des principales améliorations de la série 9 est la dictée améliorée, qui a été améliorée jusqu'à 25 %. Cette amélioration rendra les commandes vocales et les interactions avec Siri encore plus transparentes pour les utilisateurs.

La série 9 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux données de santé avec Siri, permettant ainsi un suivi pratique de leur forme physique et de leur bien-être. Une autre fonctionnalité appelée Name Drop permet aux utilisateurs de partager des informations personnelles avec d'autres utilisateurs à proximité qui possèdent également une Apple Watch Series 9. De plus, la fonction Double Tap permet aux utilisateurs de contrôler les fonctions de la montre en appuyant sur l'index et le pouce de la main qu'ils portent. montre.

Apple a également doublé la luminosité de l'écran, garantissant une meilleure visibilité même en plein soleil. Un autre ajout pratique est la possibilité d'envoyer une requête ping à votre iPhone directement depuis la montre, ce qui facilite la localisation de votre téléphone lorsqu'il disparaît.

Par ailleurs, il y a eu des spéculations et des allusions selon lesquelles le dernier iPhone serait équipé d'un connecteur USB-C. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, des sources de la chaîne d’approvisionnement et des rapports récents suggèrent qu’Apple pourrait faire le changement. Ce changement débloquerait des vitesses de chargement plus rapides et une compatibilité améliorée avec d’autres appareils USB-C.

Ces annonces passionnantes faites lors de l'événement Apple démontrent leur engagement à repousser les limites de la technologie, en proposant des produits innovants qui améliorent l'expérience utilisateur.

