Le fournisseur d'Apple, Foxconn, expédiera l'iPhone 15 fabriqué en Inde, étendant ainsi sa fabrication au-delà de la Chine

Le fournisseur Apple Foxconn devrait commencer à expédier l’iPhone 15 fabriqué en Inde quelques semaines seulement après le déploiement des smartphones dans les usines chinoises. Cette décision d'Apple fait partie d'une initiative pluriannuelle visant à diversifier sa fabrication au-delà de la Chine et à réduire les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. L'assemblage des iPhones en Inde aidera non seulement Apple à élargir ses capacités de fabrication, mais également à atténuer les incertitudes commerciales causées par les tensions entre Washington et Pékin.

L'usine Foxconn de Sriperumbudur, dans le Tamil Nadu, jouera un rôle crucial en facilitant l'expédition des dernières unités iPhone. Cependant, la production de l'iPhone 15 en Inde dépendra de la disponibilité des composants, provenant principalement des importations, ainsi que de la mise à l'échelle en douceur des lignes de production dans l'usine de Foxconn près de Chennai.

Outre Foxconn, d'autres fournisseurs Apple opérant en Inde, tels que Pegatron Corp. et une usine de Wistron Corp. qui sera bientôt acquise par le groupe Tata, devraient également commencer l'assemblage de l'iPhone 15. Cela renforcera encore la présence manufacturière d'Apple en Inde.

L'iPhone 15 devrait être lancé aujourd'hui lors de l'événement Wonderlust, ainsi que d'autres annonces, notamment la nouvelle série Apple Watch et les Apple AirPods. Les modèles iPhone 15 et 15 Plus devraient comporter un dos en verre et des côtés en aluminium, tandis que les versions Pro haut de gamme passeraient à un design en titane, les rendant plus durables et plus légères.

Dans l’ensemble, la décision d’Apple de fabriquer des iPhones en Inde constitue une décision stratégique visant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement et à réduire sa dépendance à l’égard de la Chine. En étendant sa production au-delà de la Chine, Apple vise à garantir un approvisionnement plus résilient et plus sûr de ses produits critiques.

