Événement Apple 2023 : iPhone 15, Apple Watch 9, AirPod Pro 2 et plus

Lors du prochain événement de lancement d'Apple en 2023, Apple devrait annoncer la très attendue série iPhone 15, ainsi que l'Apple Watch 9 et l'AirPod Pro 2. Cet événement devrait être une vitrine spectaculaire des dernières innovations d'Apple.

La série iPhone 15 comprendra quatre nouveaux modèles, dont l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Selon les rumeurs, ces smartphones seraient dotés de l'écran Dynamic Island, qui a été introduit pour la première fois dans l'iPhone 14 Pro Max. De plus, les modèles d’iPhone 15 peuvent être équipés d’un appareil photo principal de 48 MP et d’améliorations dans la technologie des capteurs. Le chargement USB-C devrait être une fonctionnalité standard sur tous les modèles d’iPhone 15, et ils seront alimentés par le chipset A16 Bionic. Les prix de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus devraient commencer respectivement à 799 $ et 899 $.

De plus, Apple devrait également dévoiler l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Selon les rumeurs, ces modèles Pro seraient livrés avec un chipset A17 Bionic et un processus 3 nm, ce qui améliorera encore leurs capacités de performances. Il pourrait également y avoir une augmentation de la taille des batteries pour les modèles Pro. De plus, selon les rumeurs, le bouton de sourdine serait remplacé par un bouton d'action. La version Pro Max de l'iPhone 15 devrait comporter une caméra périscope, offrant des capacités de zoom améliorées. En raison d'une demande plus élevée, ces modèles Pro devraient entraîner une augmentation de prix par rapport aux versions précédentes.

Parallèlement aux nouveaux iPhones, Apple présentera également l'Apple Watch 9, la dernière itération de sa populaire montre intelligente. Malheureusement, les informations disponibles sur l’Apple Watch 9 sont actuellement limitées.

Enfin, Apple s'apprête à sortir l'AirPod Pro 2, le successeur de son très réussi AirPod Pro. L'AirPod Pro 2 devrait apporter des améliorations en termes de qualité sonore, de durée de vie de la batterie et de performances globales.

Tous ces nouveaux produits passionnants seront dévoilés lors de l'événement Apple en 2023, marquant une nouvelle étape dans l'engagement continu d'Apple en faveur de l'innovation et de la technologie.

Sources : AFP, Unsplash