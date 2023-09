Apple dévoile la gamme iPhone 15 lors de l'événement Wonderlust

Apple a annoncé le lancement de sa très attendue série iPhone 15 lors de l'événement Wonderlust. L'événement, qui sera diffusé depuis le bureau d'Apple basé à Cupertino, a présenté quatre nouveaux iPhone : l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

L’un des changements majeurs de la série iPhone 15 est le passage à la prise en charge de l’USB Type-C. Cette décision serait due aux réglementations de l’UE qui préconisent des connexions d’appareils standardisées. Alors que les modèles d'iPhone 15 standard peuvent avoir des vitesses de chargement limitées avec des câbles certifiés Apple requis, les iPhone 15 Pro et Pro Max offriront des vitesses de transfert de données plus rapides.

En termes de design, les modèles iPhone 15 et 15 Plus devraient comporter un dos en verre et des côtés en aluminium. D’un autre côté, les versions Pro haut de gamme seront dotées d’un design en titane, ce qui les rendra plus durables et plus légères. Les modèles Pro seront également alimentés par le nouveau chipset A17, ce qui améliorera les performances et la durée de vie de la batterie.

Apple s'apprête également à publier des mises à jour de ses gammes de montres, notamment l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra. Ces montres présenteront quelques modifications de conception de base tout en conservant le même aspect général que les modèles de l'année dernière.

Une autre annonce intéressante est le projet d'Apple de convertir ses accessoires basés sur Lightning en USB-C. Les populaires AirPods Pro seront l’un des premiers produits à effectuer cette transition. Apple a également l’intention d’introduire le chargement USB-C pour ses AirPods et AirPods Max habituels au cours de l’année à venir.

De plus, Apple dévoilera les calendriers de sortie pour iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et tvOS 17, qui avaient déjà été dévoilés lors de l'événement WWDC 23 de la société en juin.

Dans l'ensemble, l'événement Wonderlust d'Apple promet des avancées passionnantes dans ses offres d'iPhone, de montres et d'accessoires, tout en répondant aux pressions réglementaires et en améliorant l'expérience utilisateur.

Définitions:

– USB Type-C : un connecteur et une interface de câble standardisés qui permettent un transfert de données et une alimentation électrique plus rapides.

– Réglementations de l'UE : réglementations établies par l'Union européenne pour garantir la compatibilité et la normalisation des connexions des appareils.

– Chipset A17 : La puce du processeur utilisée dans la série iPhone 15 Pro, connue pour ses performances et son efficacité énergétique améliorées.

